Dopłaty do paliw. Rząd przyjął projekt ustaw

Rada Ministrów przyjęła we wtorek ustawę o dopłatach do paliw takich jak pellet, czy gaz LPG. Druga przyjęta ustawa to zastrzyk finansowy dla samorządów, które pomogą im zrekompensować wyższe koszty ciepła. Dodatkowe pieniądze będą mogły być przeznaczone na dopłaty dla mieszkańców.

– Energia stała się bronią w ręku Putina – powiedział Mateusz Morawiecki. – Staramy się wykorzystywać dobrą sytuację w budżecie, żeby pomóc obywatelom.

Dopłaty do paliw

W projekcie ustawy znajdują się założenia dotyczące gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Gospodarstwa te mają otrzymać jednorazowe dodatki. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kwoty dodatków – od 500 zł do 3000 zł

Jednorazowy dodatek ma wynieść:

3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;



1 tys. zł gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;



500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;



2 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.



Przewidziany jest również dodatek dla podmiotów wrażliwych. Ma on przysługiwać tym jednostkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej. To m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury. Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon, wyliczonych na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

Wniosek o dodatek będzie można złożyć do 30 listopada br. Gmina na rozpatrzenie wniosku oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc.

Wsparcie dla samorządów

Każda gmina ma otrzymać co najmniej 2 mln 800 tys. złotych wsparcia. To pieniądze, które będzie można wydać na różne cele. M.in. na rekompensaty podwyżek cen ciepła, inwestycje, czy dopłaty dla mieszkańców.

Dodatkowe środki mają dostać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Powiatom przypadnie po ok. 6 mln, a województwom 32 mln złotych. Środki będą rozdzielone proporcjonalnie, w zależności od udziału we wpływach z PIT.

– Środki będą nieoznaczone. Będą tylko dwa ograniczenia, przepisy prawa i decyzja organu zarządzającego, czyli np. rady miasta, czy gminy – powiedział Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

