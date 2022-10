Jak podawały norweskie media, zakład Ormen Lange został całkowicie ewakuowany.

Ormen Lange jest częścią obiektu o nazwie Nyhamna. Znajduje się na Aukrze.

Nyhamna to drugie co do wielkości pole gazowe w Norwegii. I zaopatruje Wielką Brytanię w 20 procent całego potrzebnego gazu.

