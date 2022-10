Jacek Sasin w Korei Południowej. Rozmowy o uzbrojeniu i elektrowni jądrowej

Wicepremier Jacek Sasin rozpoczął dziś o świcie czasu polskiego spotkania z przedstawicielami władz Korei Południowej. Głównym tematem są podpisane niedawno umowy dotyczące zakupu czołgów, armatohaubic i wyrzutni rakiet. Po pierwszych dostawach z Korei część sprzętu, w tym głównie czołgi K2, dalszy etap produkcji ma być stopniowo przenoszony do Polski. Z tego powodu w spotkaniu wzoął udział także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. To właśnie PGZ będzie odpowiedzialna za produkcję sprzętu w Polsce.

K2 Black Panther to jedna z najnowszych maszyn dostępnych na rynku zbrojeniowym. Model rozpoczął służbę zaledwie w 2014 roku. Do K2 należy też wątpliwy rekord Guinnessa… najdroższego czołgu w historii wojskowości. Jeden egzemplarz to koszt ok. 8,5 mln dolarów, czyli przeszło 40 mln zł.

„Bardzo dobre spotkanie z Panem Eom Dong-hwan, Ministrem ds. Uzbrojenia Korei Południowej. Rozmawialiśmy o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa naszych państw w zakresie obronności. Dziękuję za rozmowę” – napisał na Twitterze wicepremier Jacek Sasin.

Koreańska elektrownia jądrowa

Mimo tego, że Polska oficjalnie wybrała amerykański Westinghouse jako partnera do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, to rozmowy z koreańskim KHNP nie zostały zerwane.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyboru koncernu z USA Jacek Sasin wspominał, że rozmowy z koreańczykami są bardzo zaawansowane, gdyż chce z nimi współpracować jedna z firm, która ma przeprowadzić „równoległy projekt komercyjny”. Podczas spotkania z przedstawicielami władz Korei Południowej wicepremierowi towarzyszy prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

