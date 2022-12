USA rozszerzają sankcje przeciwko Rosji. Zamrożono aktywa kolejnych firm

Amerykański Departament Stanu dzień po spotkaniu prezydentów Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego rozszerzył listę sankcyjną o kolejnych dziesięć firm.

Amerykańskie sankcje na Rosję. Na liście 10 nowych firm

Jak czytamy w krótkim komunikacie Departamentu Stanu, USA nałożyły sankcje gospodarcze na dziesięć dodatkowych firm, które powiązane są z Kremlem. Są to przedsiębiorstwa z branży transportu morskiego. Na liście znalazły się: Rigel, Elektropribor, Avrora, Morinformsystem Agat, Technopole, Obukhovskoye, a także kilka instytutów badawczych, które współpracują przy tworzeniu technologii dla przemysłu morskiego.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby nakładać kolejne ostre konsekwencje na prezydenta Putina” – napisał w komunikacie Departament Stanu. „W obliczu rosyjskiej operacji morskiej przeciwko ukraińskim portom, wliczając te, które były odpowiedzialne za dostarczanie niezbędnej żywności i zboża na światowy rynek, USA nałożyły dziś sankcje na rosyjskie firmy z branży transportu morskiego” – napisano w uzasadnieniu.

Ukraina docenia sankcje gospodarcze przeciwko Rosji

Potrzebę wprowadzania kolejnych sankcji przeciwko Rosji podkreśliła także sekretarz skarbu Janet Yellen.

„Witam dziś prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, aby wytrzymać nielegalną inwazję Putina. Wchodzi w to pomoc gospodarcza dla Ukraińców i sankcje, które obniżają możliwość finansowania przez Rosję wojny, a także zaopatrywanie wojska” – napisała 21 grudnia sekretarz skarbu Janet Yellen, która spotkała się z prezydentem Ukrainy.

Swoją wdzięczność za pomoc finansową, której udzielają Ukrainie Stany Zjednoczone, przekazał podczas wystąpienia w Kongresie prezydent Wołodymyr Zełenski. Wspomniał także, jak ważne dla przebiegu wojny są sankcje.

– Pomoc finansowana również ma ogromne znaczenie, dlatego chcę Wam ogromnie podziękować za wsparcie. To nie jest pomoc charytatywna, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą my realizujemy w sposób najbardziej odpowiedzialny – mówił podczas swojego wystąpienia przed Kongresem Wołodymyr Zełenski. – Rosja może zatrzymać swoją agresję jeśli tylko będzie chciała, ale Wy możecie przyspieszyć naszą wygraną – dodał.

