Rząd dopłaci młodym do przeprowadzki. Sprawdź warunki

W 2025 roku młode osoby pozostające bez pracy mogą skorzystać z finansowego wsparcia w ramach programu bonu na zasiedlenie. To rządowa inicjatywa, która oferuje nawet 17 346 zł osobom do 30. roku życia gotowym zmienić miejsce zamieszkania w celu podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Aktywizacja bezrobotnych

Celem programu jest zachęcenie młodych bezrobotnych do aktywności zawodowej poprzez ułatwienie im przeprowadzki do innego regionu. Warunkiem otrzymania wsparcia jest podjęcie pracy co najmniej 80 kilometrów od dotychczasowego miejsca zamieszkania lub konieczność codziennego dojazdu do pracy przekraczająca trzy godziny dziennie. Dodatkowo, zatrudnienie musi trwać przynajmniej przez pół roku.

Przyznane środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką, kaucją za wynajem mieszkania, a także opłatą czynszu za pierwsze miesiące. Program ma ułatwić usamodzielnienie się oraz rozpoczęcie stabilnej ścieżki zawodowej w nowym miejscu.

Kto może dostać bon na zasiedlenie?

Aby ubiegać się o bon, należy złożyć odpowiedni wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisywana jest umowa, która określa zasady oraz kwotę przyznanego dofinansowania. Maksymalna wartość bonu to równowartość dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Korzystając z bonu, należy jednak pamiętać o obowiązkach. Beneficjent musi przedstawić potwierdzenie zatrudnienia oraz udowodnić, że pracował nieprzerwanie przez wymagane sześć miesięcy. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, konieczny będzie zwrot otrzymanej kwoty.

Bon na zasiedlenie cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza wśród lekarzy rezydentów, którzy często muszą zmieniać miejsce zamieszkania w związku ze specjalizacją. Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy może skorzystać z programu – osoby zatrudnione w policji są wykluczone, ponieważ ich relacja zawodowa nie mieści się w definicji stosunku pracy według przepisów prawa pracy.

Program stanowi realną pomoc dla młodych, którzy chcą zmienić swoje życie zawodowe i rozpocząć pracę w nowym regionie Polski.

Czytaj też:

Nowe wsparcie dla zadłużonych. Rzecznik pomoże, gdy kredyt trafi do windykacjiCzytaj też:

Remont bez wkładu własnego? Nowa pomoc dla powodzian już dostępna