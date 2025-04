Ukraińcy uruchomili nowy sklep w Polsce. Ma konkurować z Żabką

Ukraińska sieć Best Market uruchomiła pierwszy sklep convenience pod nazwą Foodex Express. Zlokalizowany jest on w Łodzi. – Foodex Express to nowoczesny corner shop, stworzony z myślą o osobach żyjących dynamicznie, które szukają wygodnych i szybkich rozwiązań zakupowych. Nasz sklep przy Piotrkowskiej 183/187 w Łodzi to połączenie sklepu convenience z ofertą gotowych przekąsek, napojów i jedzenia na wynos, idealnych na szybki przystanek w ciągu dnia – mówi cytowana przez serwis wiadomoscihandlowe.pl Anastasiia Huseikhanova, główna specjalistka ds. marketingu w Best Markecie.

Huseikhanova nie ukrywa, że ma to być początek „większego projektu". – Planujemy rozwijać markę w kierunku ogólnopolskiej sieci nowoczesnych sklepów convenience, odpowiadających na potrzeby współczesnych klientów – zapowiada przedstawicielka Best Market.

Konkurencja dla Żabki?

Z relacji dziennikarzy wiadomoscihandlowe.pl wynika, że powierzchnia Foodex Express jest porównywalna z większymi placówkami Żabki. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą. Wchodzący do sklepu klienci z pewnością od razu zauważą kącik „Food to go", ze stanowiskiem do podgrzewania hot-dogów, zapiekanek czy panini, a także m.in. automat kawowy czy dozownik do sorbetów. Jest też stolik z krzesełkami, gdzie można spożyć zamówione dania. – Na tylnej ścianie umieszczono papierosy i inne produkty tytoniowe oraz alkohole. Kto choć razy był w Żabce, w sklepie Foodex odnajdzie się bez trudu – czytamy w relacji portalu.

Jeśli chodzi o asortyment, to tu również mamy do czynienia z klasyką formatu convenience. Nabyć można m.in. podstawowe produkty spożywcze, przekąski, słodycze, nabiał, wędliny paczkowane, czy mrożonki. Jest także trochę podstawowej chemii gospodarczej oraz artykuły „imprezowe". Uwagę dziennikarzy zwróciła ekspozycja piwa – skrzynki z butelkami umieszczone są na ziemi, w pomysłowym regale.

Best Market, właściciel Foodex, prowadzi obecnie 22 sklepy spożywcze w Polsce. Sieć działa nie tylko w największych miastach jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, ale też m.in. w Pruszkowie, Piasecznie, Knurowie czy Koszalinie.

