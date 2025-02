Żabka rozdaje jedzenie za grosze! Sprawdź, jak złapać paczkę niespodziankę

Celem jest zmniejszenie strat żywności poprzez sprzedaż paczek niespodzianek w atrakcyjnych cenach. Program pilotażowy realizowany jest w wybranych placówkach w Warszawie.

Żabka stawia na ekologię i oszczędność

Żabka to sieć licząca ponad 11 100 placówek prowadzonych przez ponad 9 000 franczyzobiorców. Dzięki temu sklepy mogą być otwarte w niedziele, ponieważ zgodnie z przepisami za ladą stoją właściciele. W 2024 r. firma odnotowała imponujące wyniki sprzedaży produktów na ciepło:

85 milionów hot dogów

19 milionów panini

10 milionów porcji frytek

Od tego roku w ofercie Żabki pojawiła się również pizza, której codzienna sprzedaż w całej sieci wynosi około 30 000 sztuk. Jednak nie wszystkie produkty znajdują swoich nabywców, co skłoniło firmę do poszukiwania rozwiązań zmniejszających straty żywności.

Żabka testuje aplikacje Foodsi i Too Good To Go

Żabka podjęła współpracę z aplikacjami, które pomagają lokalom gastronomicznym i sklepom w ograniczaniu marnowania żywności. Too Good To Go to popularna platforma oferująca użytkownikom możliwość zakupu nadwyżek żywności po obniżonych cenach. Foodsi działa na podobnych zasadach, oferując produkty nawet o 70 proc. taniej niż ich regularna cena.

Oba rozwiązania bazują na paczkach niespodziankach, zawierających pełnowartościowe produkty, które nie zostały sprzedane danego dnia. Dzięki temu klienci mogą kupić jedzenie w niższych cenach, a sklepy minimalizują straty.

Pilotaż Żabki. 40 sklepów w Warszawie

Testy prowadzone są w Warszawie i obejmują około 40 sklepów Żabka. Karolina Wiśniewska z Foodsi podczas Future Retail Congress podkreśliła, że wdrożenie programu na szeroką skalę wymaga dopracowania procedur, raportowania i koordynacji logistycznej.

Żabka rozpoczęła testy z Too Good To Go w styczniu 2024 r., a Foodsi dołączyło do pilotażu nieco później.

Korzyści dla klientów i środowiska

Dzięki tej inicjatywie Żabka nie tylko ogranicza marnowanie żywności, ale także oferuje klientom możliwość zakupu produktów w atrakcyjnych cenach. Aplikacje Too Good To Go i Foodsi pomagają zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia, wpisując się w globalny trend walki z marnotrawstwem. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, możliwe jest rozszerzenie współpracy na kolejne miasta.

