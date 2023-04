Zełenski i Morawiecki o konkretach gospodarczych. Do polskiego przemysłu popłyną miliardy złotych

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce ma znaczenie nie tylko polityczne i symboliczne, ale także gospodarcze. Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim podpisane zostały ważne umowy o współpracy w przyszłości.

– Polska jest trzecim partnerem Ukrainy, jeśli chodzi o wielkość wsparcia militarnego. To my przekazaliśmy 300 czołgów, armatohaubice Krab, rakiety Piorun i wiele innego sprzętu – powiedział na spotkaniu prezydent Andrzej Duda. – Rozmawialiśmy też o tym, co ma dla nas znaczenie w przyszłości. Mam nadzieję, że paradoksalnie, przez to w jak trudnej sytuacji znalazła się Ukraina, uda nam się budować świetną przyszłość – dodał prezydent.

Zełenski i Morawiecki o gospodarce

To właśnie tematy gospodarcze, które zasygnalizował prezydent Andrzej Duda, były głównym tematem spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Mateuszem Morawieckim. Tuż przed spotkaniem Kancelarii Premiera, obaj politycy, a także prezydent Rafał Trzaskowski, złożyli kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej i pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent Zełenski i premier Morawiecki podczas spotkania rozmawiali m.in. o roli Polski w procesie odbudowy Ukrainy. Obaj politycy podkreślali, że jest to temat niezwykle ważny dla obu stron.

– Jest już kilkaset polskich firm, które są gotowe na odbudowę Ukrainy. To one będą miały pierwszeństwo – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Polska jako pierwsza ostrzegała przed Rosją i jako pierwsza wsparła Ukrainę. Teraz jako pierwsza chce brać udział w jej odbudowie – dodał premier.

– Omówiliśmy również procesy odbudowy Ukrainy. Mam nadzieję, że to będzie także wsparcie dla rozwoju polskiego biznesu. Da nam to również ważny efekt społeczny. Potencjalnym inwestorom podkreślam – rozmawiamy nad zminimalizowaniem zagrożeń wojennych – powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraińskie zboże na polskim rynku

W rozmowach poruszono także niezwykle ważny w ostatnich tygodniach temat ukraińskiego zboża, które zalewa polski rynek. Było to powodem rozpoczęcia przez rolników protestów, które finalnie doprowadziły do dymisji wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

– Rozmawialiśmy o problemach, które mamy obecnie z ukraińskim zbożem na polskim rynku. Zaproponowaliśmy sobie wzajemnie rozwiązania, które muszą zostać wdrożone – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Znaleźliśmy wyjście, które pozwoli ostatecznie rozwiązać wszelkich problemów ze zbożem. Nie może być takich problemów między tak bliskimi przyjaciółmi – powiedział prezydent Ukrainy.

Polskie Rosomaki i amunicja dla Ukrainy

Podczas spotkania prezydent Zełenski i premier Morawiecki podpisali także umowę na dostawę polskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Jedną z kluczowych części kontraktu jest 100 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, produkowanych w Siemianowicach Śląskich.

Co ciekawe, prezydent Ukrainy miał możliwość obejrzenia tego sprzętu, gdyż pojazdy zostały ustawione na dziedzińcu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Ukraina kupuje od nas uzbrojenie, jak Rosomaki, Raki, czy Kraby, które bardzo dobrze sprawdzają się w Ukrainie. To broń która w przyszłości będzie mogła stanowić bardzo ważną część armii Ukraińskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Powstał bardzo ważny pakiet obronności, tak ważny dla naszego wojska. Ważne, żeby ci, którzy teraz są w okopach, wiedzieli, że tu, w Warszawie umówiliśmy się na dostarczenie pomocy – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. – Podpisujemy dziś umowę o dostarczenie polskich Rosomaków, systemów Rak, bardzo potrzebnych Piorunów. To bardzo ważny produkt, który ratuje życie Ukraińców – dodał.

Finansowanie na zakupy polskiego uzbrojenia będą współfinansowane przez Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską. Mowa o kilku miliardach złotych.

