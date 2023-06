Amerykanie w Pekinie. Gates spotkał się z Xi Jinpingiem, teraz czas na Blinkena

Bill Gates reprezentował w Pekinie prowadzoną przez siebie i była żonę Fundację Billa i Melindy Gatesów. Organizacja ta ogłosiła w czwartek przekazanie 50 mln dolarów (203 mln zł) na wsparcie wysiłków w walce z malarią i gruźlicą oraz opracowywanie leków przez instytut Global Health Drug Discovery Institute założony przez Gatesów przy współpracy z pekińskim Uniwersytetem Tsinghua.

Xi Jinping powiedział, że Chiny nie będą zmierzać ku hegemonii

W nocie chińskiego MSZ ze spotkania napisano, że Xi wyraził uznanie dla Gatesa i jego organizacji za długoterminowe zaangażowanie w promowanie na świecie redukcji ubóstwa, zdrowia, rozwoju i filantropii.

W spotkaniu z Gatesem wzięli udział szefowie chińskiej dyplomacji Wang Yi i Qin Gang. Szef partii komunistycznej powiedział, że Chiny nie będą „podążać starą ścieżką silnego państwa dążącego do hegemonii”, ale będą „współpracować z innymi krajami w celu osiągnięcia wspólnego rozwoju”.

Bill Gates po raz ostatni odwiedził Chiny w 2019 r., kiedy to spotkał się z żoną Xi, Peng Liyuan, aby omówić pracę swojej fundacji w zakresie zapobiegania AIDS.

Antony Blinken uda się z wizytą do Chin

W nadchodzący weekend dojdzie do innego oczekiwanego o dawna spotkania na szczycie. Do skutku dojdzie odkładana kilkakrotnie wizyta sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Chinach, która ma na celu ustabilizowanie stosunków między dwiema największymi gospodarkami świata i strategicznymi rywalami.

Wizytę zapowiedziano w środę. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller przekazał w komunikacie, że w Pekinie Blinken spotka się z „wysokimi rangą przedstawicielami ChRL”, by podkreślić wartość utrzymania otwartych linii komunikacji i „odpowiedzialnie zarządzać relacjami USA-ChRL”.

Nie podano jeszcze szczegółów wyjazdu Blinkena. Departament Stanu poinformował, że szef dyplomacji będzie za granicą od 16 do 21 czerwca, włączając w to również wyjazd szefa dyplomacji USA do Londynu na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Chińskie media twierdzą, że wizyta odbędzie się w dniach 18-19 czerwca, natomiast agencja AP informowała wcześniej, że Blinken 18 czerwca spotka się ze swoim odpowiednikiem Qin Gangiem i być może również z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.

