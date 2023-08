Służył górnikom i hutnikom, teraz można go licytować. Kemping trafia pod młotek

Na sprzedaż wystawiono należący do Skarbu Państwa ośrodek wczasowy nad Pogoria I. Pogoria to dopływ Czarnej Przemszy: tworzy w rejonie Dąbrowy Górniczej kaskadę zbiorników poeksploatacyjnych. Powstały one na przełomie lat 30. i 40. XX w., ale dopiero w okresie PRL-u stały się atrakcją turystyczną najpierw dla okolicznych mieszkańców, a później także dla turystów. Aby zapewnić im nocleg, założono w tym miejscu ośrodek wypoczynkowy, na terenie którego znalazły się m.in. domki typu „Turbacz”. Do ośrodka przyjeżdżali pracownicy kopalń, hut, zakładów telekomunikacyjnych.

Pogoria I. Ośrodek kosztuje 1,5 mln zł

„Na działce stoi też 10 domków typu „Turbacz” – każdy o powierzchni użytkowej 46,52 m kw. i kubaturze 187,50 m kw., To kempingi wolnostojące, piętrowe, wybudowane w 1986 roku, konstrukcji drewnianej szkieletowej, ocieplane, na podmurówce betonowej, stropy mają drewniane” – opisuje serwis „Nasze Miasto Dąbrowa Górnicza”.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Do działki została doprowadzona woda oraz energia elektryczna z sieci napowietrznej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Skarbu Państwa odbędzie się 29 września o godz. 10,w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Cena wywoławcza wynosi 1,5 miliona złotych. Przed przystąpieniem do przetargu, do 20 września trzeba wpłacić wadium w wysokości 300 tys. zł.

