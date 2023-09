Polacy pracują dużo powyżej średniej w UE. Eurostat podał najnowsze dane

Polacy są jednym z najbardziej pracowitych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane opublikowane przez Eurostat nie pozostawiają wątpliwości.

Polacy pracują niemal najdłużej w Unii Europejskiej

Jak wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego, średni czas pracy w Unii Europejskiej, to 37,5 godziny tygodniowo. Badanie dotyczy obywateli w wieku od 20 do 64 lat i dotyczy roku 2022.

Zdecydowanie najkrócej w całej Unii Europejskiej pracują Holendrzy, których średni tygodniowy czas pracy wynosi 33,2 godziny. Na drugim miejscu od końca są Niemcy ze średnią 35,3 godzin, a nieco wyżej Duńczycy, którzy tygodniowo w pracy spędzają 35,4 godziny.

Polacy w czołówce pracusiów

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w naszej części Europy. Na szczycie najdłużej pracujących krajów znajduje się aspirująca do Unii Europejskiej Serbia. Tam średni czas pracy w tygodniu to aż 43,3 godziny, czyli o ponad 10 godzin więcej, niż w Holandii. Z krajów członkowskich najdłużej pracują Grecy, którzy w biurach spędzają 41 godzin tygodniowo.

Na drugim miejscu w rankingu najdłużej pracujących narodów Unii Europejskiej znaleźli się Polacy. Średni tygodniowy czas pracy w Polsce to według danych Eurostatu aż 40,4 godziny. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo Rumunia i Bułgaria z czasem 40,2 godziny. Jak widać, Polacy pracują raczej tyle, co państwa Europy Wschodniej i Bałkanów, a nie kraje bogatego zachodu i północy kontynentu.

Skrócony czas pracy

Temat skrócenia czasu pracy po raz kolejny przewija się w kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi. Głośno mówi o tym przede wszystkim Lewica, która postuluje skrócenie tygodniowego czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Postulat wzbudza wiele emocji, ale dzięki danym Eurostatu widać, że nie byłoby to wcale niezwykłe, biorąc pod uwagę inne kraje Unii Europejskiej.