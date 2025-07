ZUS funduje sanatorium! Sprawdź, czy możesz pojechać za darmo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozszerzył zakres rehabilitacji leczniczej, finansowanej ze środków publicznych. Jak informuje dziennik „Fakt”, ze wsparcia mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, a rehabilitacja może przywrócić im sprawność. Wsparcie dotyczy również pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego oraz tych, którzy potrzebują szybkiej rehabilitacji po chorobie lub urazie.

ZUS pokrywa koszty

Rehabilitacja finansowana przez ZUS trwa zazwyczaj 24 dni, jednak jej długość może zostać dostosowana do stanu zdrowia pacjenta. ZUS pokrywa koszty pobytu, leczenia oraz przejazdu do ośrodka. Warunkiem przystąpienia do programu jest skierowanie od lekarza, który uznaje, że pacjent ma szansę odzyskać zdolność do pracy.

ZUS nie prowadzi własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zamiast tego zawiera umowy z placówkami w całej Polsce, w tym w popularnych miejscowościach uzdrowiskowych. Ośrodki muszą spełniać wymagania w zakresie zaplecza medycznego, personelu oraz infrastruktury. Lista placówek, z którymi ZUS współpracuje, wraz z mapą lokalizacji, dostępna jest na stronie internetowej instytucji.

W ramach leczenia pacjenci mogą liczyć na zabiegi fizjoterapeutyczne, masaże, a także wsparcie psychologiczne – wszystko dopasowane indywidualnie do stanu zdrowia.

Krótszy czas oczekiwania

W porównaniu do sanatoriów Narodowego Funduszu Zdrowia, czas oczekiwania na rehabilitację w ramach ZUS jest znacznie krótszy. Przed pandemią wyjazd do sanatorium finansowanego przez NFZ wiązał się z oczekiwaniem sięgającym średnio dwóch lat. Obecnie wynosi około dziewięciu miesięcy. W niektórych regionach, jak województwo podlaskie czy warmińsko-mazurskie, możliwy jest wyjazd już po trzech miesiącach.

Na wydłużenie procedur wpływa konieczność zatwierdzenia skierowania przez specjalistę z zakresu balneologii. Choć formalnie NFZ ma na to 30 dni, w wielu przypadkach termin ten nie jest dotrzymywany – średnio co czwarte skierowanie trafia do realizacji z opóźnieniem, a w niektórych województwach opóźnienie dotyczy nawet 70 proc. przypadków.

