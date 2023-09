Zandberg: W pierwszej kadencji będziemy stopniowo skracać czas pracy

Lewica chce skrócenia czasu pracy. Polacy według statystyk Eurostatu są w czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej.

Polacy pracują niemal najdłużej w UE

Eurostat przedstawił wyniki badań dotyczących czasu pracy w 2022 roku. Na szczycie najdłużej pracujących krajów znajduje się aspirująca do Unii Europejskiej Serbia. Tam średni czas pracy w tygodniu to aż 43,3 godziny, czyli o ponad 10 godzin więcej, niż w Holandii. Z krajów członkowskich najdłużej pracują Grecy, którzy w biurach spędzają 41 godzin tygodniowo.

Na drugim miejscu w rankingu najdłużej pracujących narodów Unii Europejskiej znaleźli się Polacy. Średni tygodniowy czas pracy w Polsce to według danych Eurostatu aż 40,4 godziny. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo Rumunia i Bułgaria z czasem 40,2 godziny. Jak widać, Polacy pracują raczej tyle, co państwa Europy Wschodniej i Bałkanów, a nie kraje bogatego zachodu i północy kontynentu.

Lewica za skróceniem czasu pracy

Jak wynika ze statystyk Eurostatu zdecydowanie najkrócej w całej Unii Europejskiej pracują Holendrzy, których średni tygodniowy czas pracy wynosi 33,2 godziny. Na drugim miejscu od końca są Niemcy ze średnią 35,3 godzin, a nieco wyżej Duńczycy, którzy tygodniowo w pracy spędzają 35,4 godziny.

O odwrócenie sytuacji w Polsce i dobicie do poziomów, które notowane są wśród europejskich liderów, ubiega się Lewica. To jedyna partia, która w swoim programie wyborczym ma skrócenie czasu pracy.

Propozycja wywołała sporo zamieszania. Szczególnie przedsiębiorcy stwierdzili, że tego typu działania byłyby szkodliwe dla gospodarki. Do tego typu argumentów odniósł się jeden z liderów Lewicy.

– W pierwszej kadencji będziemy stopniowo skracać czas pracy. Bezpiecznie, krok po kroku, tak, aby gospodarka mogła w to płynnie wejść. Już najwyższy czas to zrobić, bo Polacy ciężko pracują, zapracowali na sukces naszej gospodarki. Czas, aby zaczęli zarabiać, jak Europejczycy i żyć jak Europejczycy. Mamy do tego prawo – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg.

