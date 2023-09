Sasin o paliwach: Stworzyliśmy koncern, który może pozwolić sobie na obniżenie cen

Ceny paliw w Polsce wymykają się światowym trendom i spadają. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy kosztują poniżej 6 złotych za litr, podczas gdy ropa naftowa drożeje. Zdaniem polityków opozycji to efekt kampanii wyborczej i sterowania cenami przez Orlen. Do tych zarzutów odniósł się na antenie TVP Info szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. – Wiem doskonale, że PO chciałaby, żeby Polacy tankowali drogo, ale na stacjach wielkich zachodnich koncernów. My obroniliśmy Lotos, obroniliśmy Orlen, który był wyprzedawany kawałek po kawałku przez naszych poprzedników i stworzyliśmy bardzo silny koncern multienergetyczny, który dzięki temu, że kupuje dziś znacznie większe wolumeny, mógł zoptymalizować wiele procesów i obniżyć koszty, może pozwolić sobie na obniżenie cen – powiedział Jacek Sasin.

Państwowe spółki

Jak mówił minister Sasin rola spółek z kapitałem państwowym w polskiej gospodarce jest kluczowa, zwłaszcza w okresach kryzysu, bo pozwala mieć większą kontrolę nad gospodarką.

– Kiedy mówimy o Spółkach Skarbu Państwa, to mówimy o największych polskich firmach, działających w strategicznych obszarach gospodarki. W sektorze paliwowym, energetycznym, bankowym. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarki bez dużych firm w tych obszarach i dzięki tym firmom Polska nie jest dziś krajem bezzębnym. Nie jest państwem, które musi zostawiać obywateli sam na sam z kryzysem. To dzięki spółkom Skarbu Państwa udało się przejść choćby przez kryzys związany z pandemią COVID-19. To spółki Skarbu Państwa jako pierwsze dostarczały Polakom maseczki czy płyn do dezynfekcji. W dobie kryzysu energetycznego, dzięki współpracy rządu ze spółkami udaje się zamrozić ceny prądu czy gazu dla odbiorców indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – powiedział Sasin.

Ceny benzyny w UE. Jesteśmy liderem

Z przedstawionych przez Komisję Europejską danych wynika, że średnia cena benzyny euro-super 95 w naszym kraju wynosi ok. 1,33 euro za litr. Tak tanio nie jest w żadnym unijnym kraju. Nieznacznie wyprzedzamy Maltę (1,34 euro za litr), podium zamyka zaś Bułgaria (1,34 euro za litr).

Z Maltą zamieniliśmy się miejscami, jeśli chodzi o ceny oleju napędowego. Średnia cena diesla wynosi tam 1,21 euro za litr, podczas gdy nad Wisłą 1,32 euro za litr. Na trzecim miejscu znalazła się Bułgaria (1,43 euro za litr).