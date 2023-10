Lewica będzie współtworzyła rząd z KO i Trzecią Drogą. Oto jej postulaty gospodarcze

Zakończyły się wybory parlamentarne, które wielu obserwatorów nazywało drugimi najważniejszymi po 1989 roku. Pierwsze sondażowe badania exit poll wskazują na to, że przyszły rząd utworzą partie opozycji demokratycznej. Trzecią siłą będzie Lewica.

Wyniki wyborów. Demokratyczna opozycja stworzy rząd

Wyniki exit poll pokazują, że największe szanse na utworzenie rządu ma koalicja złożona z tak zwanej opozycji demokratycznej. Symulacja podziału mandatów na podstawie badania wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość – 200 mandatów, Koalicja Obywatelska – 163 mandaty, Trzecia Droga – 55 mandatów, Lewica – 30 mandatów, Konfederacja – 12 mandatów.

Sondażowy wynik Lewicy daje jej pozycję trzeciej siły w potencjalnym rządzie demokratycznej opozycji.

Postulaty gospodarcze Lewicy

Jeśli wyniki exit poll się potwierdzą, to Lewica będzie najmniejszych z koalicjantów w nowym rządzie partii, które do tej pory pozostawały w opozycji. Będzie ona miała więc najmniejszą siłę przebicia, ale na pewno będzie się starała wprowadzić, chociażby część ze swoich postulatów wyborczych. Kluczowe może okazać się to, że część pomysłów partii pokrywa się z tym, co chcą wprowadzić Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga.

Wśród postulatów gospodarczych Lewicy, które pokrywają się z pomysłami dwóch pozostałych partii, są: odpartyjnienie Spółek Skarbu Państwa, uporządkowanie finansów publicznych, walka z inflacją, uruchomienie środków z KPO i zmiany w podatkach.

Lewica postuluje ponadto:

Państwo aktywne w innowacjach i gospodarce – „Doceniamy aktywną rolę państwa w rozwoju gospodarki, kultury, nauki i technologii oraz zapewnianiu obywatelom codziennego bezpieczeństwa bytowego. Sprzeciwiamy się rozprzedawaniu publicznej własności. Opowiadamy się za aktywną rolą państwa w procesach gospodarczych, tworzeniu miejsc pracy i wyznaczaniu standardów zatrudnienia. Będziemy inwestować w nowoczesny, ekologiczny przemysł, wspierający transformację energetyczną Polski, wykorzystujący polską myśl techniczną i umiejętności polskich naukowców” – czytamy w programie wyborczym Lewicy. Ochronę konsumentów – „Usprawnimy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym przez dofinansowanie i zwiększenie zatrudnienia specjalistów. Jasno określimy uprawnienie UOKiK do nakazania wypłaty rekompensaty publicznej. W przypadku wykrycia zmów cenowych wprowadzimy kary równe wysokości nielegalnych zysków. Wzmocnienie UOKiK pozwoli na skuteczniejszą walkę ze zjawiskami takimi jak celowe skracanie żywotności produktów i urządzeń, żerowanie na samotności seniorów czy fabrykowanie pozytywnych opinii w internecie. Uregulujemy rynek suplementów diety, wzmacniając kontrolę Głównego Inspektoratu Sanitarnego przed wprowadzeniem do obrotu, ograniczając ich reklamę i zakazując sprzedaży bezpośredniej suplementów” – postuluje Lewica. Stop lichwiarzom, parabankom i piramidom finansowym – „Pożyczki „chwilówki to żerowanie na osobach znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego zakażemy udzielania nieuczciwych pożyczek oraz ograniczymy działanie nieuczciwych pożyczkodawców. Stworzymy alternatywne, publiczne programy pożyczek o niskim, stałym, możliwym do spłaty oprocentowaniu, dostępne dla wszystkich obywateli” – czytamy w programie partii. Pomoc dla przedsiębiorstw uzależniona od interesu publicznego – „Będziemy w pełni przestrzegać przepisów o zamówieniach publicznych. W przetargach obowiązkowo stosowane będą kryteria pracownicze, społeczne i środowiskowe. Aby zmniejszyć emisje z transportu i zadbać o miejsca pracy w regionach, ustanowimy w przetargach priorytet dla producentów lokalnych. Skończymy z filantropią na rzecz wielkiego biznesu za pieniądze podatników. Przy ratowaniu upadających przedsiębiorstw będziemy stosować zasadę „pomagam – wymagam”, na przykład oferując dokapitalizowanie w zamian za udziały lub przedstawiając dodatkowe wymogi dotyczące standardów zatrudnienia czy wpływu na środowisko naturalne” – czytamy.

