Lokaty bankowe na trzy miesiące. Jeden z liderów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl opublikował najnowszy ranking lokat na trzy miesiące. Zestawienie powstało w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym wyższa pozycja.

Po raz trzeci z rzędu na czele rankingu znalazła się Lokata Powitalna od Credit Agricole, gdzie oprocentowanie wynosi 8 proc. rocznie. Propozycja skierowana jest do nowych klientów, którzy założą konto osobiste i wyrażą zgody marketingowe. W każdym miesiącu trwania lokaty konieczne jest:

wykonanie minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem,

zalogowanie się minimum raz do aplikacji mobilnej.

Na lokatę można maksymalnie wpłacać 100 000 zł.

Lokaty na trzy miesiące. Lokata Promocyjna z wyższą stawką

Zmiany nastąpiły natomiast na drugim miejscu zestawienia. Nadal zajmuje je Lokata Promocyjna mBanku, ale pozycję wicelidera dzieli teraz z Lokatą Promocyjną, tyle, że od banku Citi Handlowy. Oprocentowanie na tych lokatach wynosi 7 proc. w skali roku. W przypadku mBanku nie nastąpiły pod tym względem zmiany, za to Citi Handlowy podniósł stawkę z dotychczasowych 6,70 proc. rocznie. Oferta mBanku skierowana jest do nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste z kartą debetową i wyrażą zgody marketingowe. Z Lokaty Promocyjnej banku Citi Handlowy mogą natomiast skorzystać nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie „Przywileje Citigold z kontem oszczędnościowym 7%” zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to odpowiednio 25 000 i 220 000 zł.

Na trzecim miejscu – po awansie z czwartego – znalazła się Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Stawka nie zmianiła się i podobnie jak w lutym wynosi 6,50 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać nawet 2 000 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat na trzy miesiące znalazły się jeszcze NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowany przez Bank Nowy, a także Lokata Plus Toyota Banku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 6,20 i 6,10 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 6 proc.

