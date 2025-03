Ranking lokat na miesiąc. Jest bezdyskusyjny lider

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na miesiąc. 7 proc. do wzięcia

W marcowym rankingu liderem nadal jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oferowana stawka na lokacie nie zmieniła się i wciąż wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Drugie miejsce – podobnie jak przed miesiącem – zajmuje Lokata Plus od Toyota Bank. Oprocentowanie nadal wynosi 5,80 proc. rocznie (jeszcze w grudniu stawka wynosiła 4,90 proc., styczniowa podwyżka zaowocowała awansem w rankingu – z 4 na 2 pozycję). By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Trzecią pozycję zachowała Lokata Urodzinowa, proponowana przez Bank Millennium. Oprocentowanie wciąż wynosi 5,50 proc. w skali roku. Oferta dostępna jest dla posiadaczy konta w banku w ciągu 30 dni od dnia ich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Stawkę na poziomie 5 proc. w skali roku oferuje jeszcze Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce na Lokacie Plus. Z oferty mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji, a górny limit wpłat to 2 000 000 zł.

Piąte miejsce w rankingu lokat na miesiąc zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Proponowane oprocentowanie to 4,75 proc. rocznie. Skorzystać mogą posiadacze rachunku depozytowego. Maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowały się lokaty z oprocentowaniem poniżej 4 proc.

