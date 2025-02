Lokaty bankowe na rok. Jedna oferta budzi szczególne zainteresowanie

Bankier.pl opublikował drugi w tym roku ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez serwis zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Dominują „piąteczki"

Na czele rankingu pozostaje Lokata dla Ciebie, proponowana przez Raiffeisen Digital Bank. Oprocentowanie nie zmieniło się i podobnie jak w ostatnich miesiącach wynosi 5,70 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Wiceliderem zestawienia nadal jest Lokata 5 Plus od Volkswagen Banku GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, ale maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Oszczędności przechowywane w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki odpowiednik BFG.

Trzecią pozycję w rankingu lokat bankowych na rok zachowała Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Również i ta propozycja skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 100 tys. zł.

Tuż za Lokatą Plus uplasowała się w zestawieniu Lokata standardowa Inbanku z oprocentowaniem 5,25 proc. rocznie. Wabikiem tej oferty jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to to 50 000 zł. Piąte miejsce z 5 proc. oprocentowaniem zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Warunkiem skorzystania z oferty jest konieczność posiadania rachunku depozytowego. Wpłacać można aż 12 000 000 zł.

W Top 5 zestawienia lokat bankowych dominują zatem „piąteczki". Kolejne miejsca zajęły propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

