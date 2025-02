Ranking lokat na miesiąc. Do zgarnięcia nawet 7 proc.

Serwis Bankier.pl przedstawił drugi w tym roku ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na miesiąc. Bank Nowy znów jedynym liderem

W lutowym rankingu NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy znów jest samodzielnym liderem (przed miesiącem dzielił go z Lokatą Lokata Powitalną od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce). Oferowana stawka na lokacie nie zmieniła się i nadal wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Wiceliderem zestawienia pozostaje Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank, gdzie oprocentowanie tak jak miesiąc temu wynosi 5,80 proc. rocznie. Przypomnijmy, że jeszcze w grudniu stawka wynosiła 4,90 proc. Styczniowa podwyżka zaowocowała awansem w rankingu lokat – z 4 na 2 pozycję. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem konta w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Na najniższym stopniu podium utrzymuje się Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. w skali roku, czyli tyle samo co przed miesiącem. Z propozycji mogą skorzystać posiadacze konta w banku w ciągu 30 dni od swoich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce tym razem poza podium. W proponowanej przez bank Lokacie Plus można liczyć na oprocentowanie na poziomie 5 proc. rocznie. Skorzystać z oferty mogą posiadacze konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 2 000 000 zł.

Minimum 5 proc. w czterech bankach

W pierwszej czwórce rankingu bankowych na miesiąc znalazły się oferty z minimum 5 proc. oprocentowaniem. Piąte miejsce zajmuje propozycja ze stawką 4,75 proc. rocznie. Chodzi o Lokatę Facto od BFF Banking Group. Kierowana jest ona do posiadaczy rachunku depozytowego. Maksymalnie można wpłacać nawet 12 000 000 zł.

Na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 4 proc.

