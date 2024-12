Lokaty bankowe na trzy miesiące. Jeden z liderów obniżył oprocentowanie

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty bankowe na trzy miesiące. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty na trzy miesiące. mBank nadal liderem

Liderem rankingu lokat kwartalnych pozostaje Lokata Powitalna od mBanku, gdzie proponowane oprocentowanie wynosi 7,50 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem banku i założyć konto osobiste z kartą debetową. Konieczne jest również wyrażenie zgód marketingowych. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Drugie miejsce utrzymała Lokata Promocyjna banku Citi Handlowy, choć proponowane oprocentowanie spadło. Przed miesiącem wynosiło ono 6,80 proc. rocznie, teraz natomiast wynosi 6,50 proc. w skali roku. Zmieniło się oprocentowanie, nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Propozycja dostępna jest dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold „6,5% na koncie oszczędnościowym dla klientów Citigold”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Maksymalna kwota wpłaty to 220 000 zł.

Zmniejszenie oprocentowanie na lokacie spowodowało, że Lokata Promocyjna musi dzielić pozycję wicelidera z Lokatą Plus, proponowaną przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie na poziomie 6,50 proc. rocznie utrzymało się, a jedynym warunkiem skorzystanie z oferty jest posiadanie konta w instytucji. Jedyna zmiana jest taka, że do tej pory nie było górnego limitu wpłat, teraz został on ustanowiony na poziomie 2 000 000 zł.

Bank Nowy trafił na podium

Do pierwszej trójki zestawienia lokat kwartalnych trafił NOWYdepozyt 3M Gwarantowany oferowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 6,20 proc. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Na kolejnych miejscach rankingu uplasowały się lokaty z oprocentowaniem poniżej 6 proc.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na pół roku. Jest nowa atrakcyjna ofertaCzytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Nawet 7 proc. do zgarnięcia