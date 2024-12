Lokaty bankowe na miesiąc. Nawet 7 proc. do zgarnięcia

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak na początku listopada wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na miesiąc. Bank Nowy na czele

Zdecydowanym liderem rankingu lokat miesięcznych pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie wynosi 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Drugie miejsce nadal zajmuje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. Nazwa lokaty nie jest przypadkowa, jest ona bowiem dostępna dla posiadaczy konta w instytucji przez 30 dni od dnia ich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Zachowuje je Lokata Plus, którą proponuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 5 proc. Co istotne, w przypadku tej lokaty nie ma górnego limitu wpłat, a jedynym wymogiem jest posiadanie konta w instytucji. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki odpowiednik BFG.

Lokata Plus znalazła się również na czwartej pozycji zestawienia, tyle że tym razem od Toyota Banku. Oprocentowanie jest nieco niższe od tego, które proponuje Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Wynosi ono bowiem 4,90 proc. Oferta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 40 000 zł.

Piątą pozycję utrzymała Lokata Facto od BFF Banking Group. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 4,75 proc., a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł. Z oferty mogą skorzystać posiadacze rachunku depozytowego.

Poza pierwszą piątką rankingu lokat bankowych na miesiąc znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 4 proc.

