Lokaty bankowe na rok. Królują „piąteczki"

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na rok. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Maksymalnie 5,70 proc.

Liderem rankingu pozostaje Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Proponowane oprocentowanie podobnie jak w październiku wynosi 5,70 proc. w skali roku (miesiąc wcześniej wynosiło 6,10 proc.). Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł. Środki wpłacone do Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Drugie miejsce zachowała Lokata 5 Plus od Volkswagen Banku GmbH Oddział w Polsce, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku. W tym wypadku jednak nie ma górnego limitu wpłat. Oszczędności przechowywane w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki odpowiednik BFG.

Najniższą pozycję na podium utrzymała Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Propozycja ta również skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 100 tys. zł.

Pięć „piąteczek"

Poza podium, ale za to w pierwszej piątce zestawienia lokat bankowych na rok znalazły się Lokata standardowa od Inbanku, a także Lokata Facto, proponowana przez BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,25 i 5 proc. W pierwszym przypadku nie ma żadnych warunków, umożliwiających skorzystanie z oferty, za to w przypadku Lokaty Facto konieczne jest posiadanie rachunku depozytowego. Wpłacać można aż 12 000 000 zł, a w przypadku Lokaty standardowej – 50 000 zł.

Na kolejnych miejscach rankingu znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na trzy miesiące. Nawet 7,50 proc. do zgarnięciaCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. PiS może jeszcze wymienić kandydata? Dlaczego Sikorski musiał przegrać?