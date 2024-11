Lokaty bankowe na trzy miesiące. Nawet 7,50 proc. do zgarnięcia

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o lokaty bankowe na trzy miesiące. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja w zestawieniu.

Lokaty na trzy miesiące. Zdecydowany lider

Liderem rankingu lokat kwartalnych jest Lokata Powitalna od mBanku, gdzie proponowane oprocentowanie wynosi 7,50 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem banku i założyć konto osobiste z kartą debetową. Kolejny warunek to wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Na drugim miejscu znalazła się Lokata Promocyjna, proponowana przez Citi Handlowy. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 6,80 proc. rocznie. Wymagań jest sporo. Propozycja dostępna jest dla nowych klientów, którzy założą konto Citigold „6,8% na koncie oszczędnościowym dla klientów Citigold”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości minimum 420 000 zł. Na lokatę można wpłacać maksymalnie 220 000 zł.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Lokata Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, która swego czasu była liderem zestawienia lokat bankowych na trzy miesiące. Oprocentowanie niezmiennie wynosi 6,50 proc. w skali roku, a jedynym wymogiem jest posiadanie konta w instytucji. Co istotne, nie ma górnego limitu wpłat.Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

W pierwszej piątce znalazły się również lokata NOWYdepozyt 3M Gwarantowany, proponowana przez Bank Nowy, a także Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 6,20 i 5,80 proc.

Czytaj też:

Popularny bank proponuje 8 proc. na koncie oszczędnościowym. Są warunkiCzytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Nawet 7 proc., ale jest warunek