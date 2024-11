Popularny bank proponuje 8 proc. na koncie oszczędnościowym. Są warunki

Pod koniec października Alior Bank ruszył z najnowszą edycją promocji „Pomnażaj swoje oszczędności”. Klienci mogą zyskać nawet 8 proc. rocznie na Koncie Mega Oszczędnościowym w zamian za spełnienie dodatkowych warunków.

– 8 proc. w skali roku przez 3 miesiące uzyskasz jeśli do 13 stycznia 2025 r. wpłacisz nowe środki na Konto Mega Oszczędnościowe, otworzysz Konto Jakże Osobiste od 1 października 2024 r. do końca trwania okresu promocji i w danym cyklu rozliczeniowym min. pięć razy dokonasz na nim płatności kartą – informuje Alior Bank.

8 proc. w Alior Banku. Najwyższa stawka

8 proc. w skali roku to obecnie najwyższa stawka dostępna na koncie oszczędnościowym. Jak zauważa Bankier.pl taki sam procent oferuje nowym klientom BNP Paribas Bank Polska.

Inna propozycja dla klientów Alior Banku to 5 proc. w skali roku przez trzy miesiące. Wystarczy do 13 stycznia przyszłego roku wpłacić nowe środki na Konto Mega Oszczędnościowe. Innych warunków nie ma.

Jak zauważa Bankier.pl, zainteresowani promocją konta oszczędnościowego, którzy liczą na maksymalną stawkę, mogą aktualnie założyć konto osobiste w specjalnej promocji. Do zgarnięcia jest 500 zł w postaci przelewów na rachunek przy czym 50 zł przypada za samo otwarcie Konta Jakże Osobistego. Konto oszczędnościowe można otworzyć w trakcie zakładania konta osobistego lub nieco później w bankowości internetowej lub mobilnej. Istotne jest, aby spełnić warunek nowego klienta. W trakcie składania wniosku o konto pojawi się informacja o tym, na jakie oprocentowanie możesz liczyć. Wyższą stawką objęte są w tej chwili oszczędności do 50 000 zł (wcześniej było to 100 000 zł) na nieco krótszy okres – 3 miesiące (wcześniej były to 4 miesiące).

Alior Bank nie pobiera opłat za prowadzenie Konta Mega Oszczędnościowego.

