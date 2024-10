Gdzie najtaniej pożyczyć 25 tys. zł? Sprawdź najlepsze oferty kredytowe

W październikowym zestawieniu przygotowanym przez Bankier.pl sprawdzono oferty kredytów gotówkowych na 25 tys. zł na okres 60 miesięcy. Porównano propozycje z ubezpieczeniem oraz bez niego, aby zobaczyć, gdzie najbardziej opłaca się zaciągnąć takie zobowiązanie.

Najkorzystniejsze oferty kredytowe

W przypadku kredytów bez ubezpieczenia najlepszą ofertą okazała się Pożyczka Internetowa od Alior Banku. Całkowity koszt kredytu wynosi 6798,61 zł, co oznacza, że miesięczna rata wyniesie 529,98 zł. Ciekawostką jest brak konieczności zakładania dodatkowego konta osobistego, co stanowi dodatkowy atut tej oferty.

Na drugim miejscu uplasowała się propozycja od BNP Paribas. Miesięczna rata to 539,21 zł, a całkowity koszt kredytu to 7352,37 zł. Co ważne, również w tej ofercie nie trzeba zakładać konta w banku.

VeloBank zajął trzecie miejsce z miesięczną ratą 541,69 zł. Oprócz standardowych warunków, klienci mają możliwość skorzystania z trzymiesięcznych wakacji kredytowych, co może być korzystne w trudniejszych momentach.

Jeśli natomiast interesują Cię kredyty z ubezpieczeniem, liderem zestawienia jest Bank Polskiej Spółdzielczości, gdzie całkowity koszt wynosi 8372,65 zł, a miesięczna rata – 534,44 zł.

Ranking pokazuje, że warto porównywać oferty banków, ponieważ różnice w kosztach są znaczące. Wybór odpowiedniej oferty może przynieść oszczędności nawet do 80 zł miesięcznie.

Lokaty bankowe na pół roku

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na pół roku. Przygotowany przez portal ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Październikowa edycja rankingu przynosi zmiany. Na pierwszym miejscu po awansie z drugiego znalazła się Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. w skali roku. Awans możliwy był dzięki podwyżce stawki, która przed miesięcem wynosiła 7,20 proc. Propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą spełnić następujące warunki:

