Aż 8,5 proc. na lokacie. Trzeba się jednak pospieszyć

Black Friday zawitał do banków i nie skończył się 29 listopada. Z okazji Czarnego Piątku Raiffeisen Digital Bank proponuje niezwykle atrakcyjną jak na obecne warunki 3-miesięczną lokatę. Jej oprocentowanie wynosi bowiem 8,5 proc. w skali roku.

Jak zauważa serwis subiektywnieofinansach, możemy mówić o dość mocno podkręconej promocji, gdyż standardowa kwartalna lokata w Raiffeisen Digital Banku wiąże się z oprocentowaniem w wysokości 5,8 proc., co oznacza, że decydując się na otwarcie promocyjnej lokaty możemy zwiększyć oprocentowanie o niemal 3 punkty procentowe.

8,5 proc. na lokacie. Wnioski tylko do poniedziałku

Również w innych bankach próżno szukać obecnie tak atrakcyjnej oferty. Aktualnie najwyższa stawka na lokacie to 7,60 proc. w skali roku na półrocznym depozycie Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Przypomnijmy, że propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić wymogi jednej z dwóch grup:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Co istotne, z propozycji Raiffeisen Digital Banku można skorzystać jedynie do 2 grudnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Oferta jest dostępna tylko na jeden okres – 3 miesiące. Aby z niej skorzystać trzeba być posiadaczem konta osobistego w banku. Rachunek zakłada się przez aplikację mobilną. Jak zauważa Bankier.pl, instytucja nie precyzuje, czy będą obowiązywały dodatkowe ograniczenia, takie jak limit kwotowy dla tej lokaty.

