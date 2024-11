Lokaty bankowe na pół roku. Jest nowa atrakcyjna oferta

Serwis Bankier.pl sprawdził jak wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na pół roku. Przygotowany przez portal ranking powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Nest Bank znów liderem

Pozycję lidera zachowała lokata Nest Lokata Witaj od Nest Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 7,60 proc. w skali roku. Propozycja ta jest skierowana do nowych klientów, którzy muszą założyć konto osobiste i spełnić wymogi jednej z dwóch grup:

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na min. 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Warunki trzeba spełniać przez dwa kolejne miesiące. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Drugą pozycję utrzymała Lokata Powitalna, proponowana przez Credit Agricole. Proponowane oprocentowanie to 7,50 proc. rocznie. By skorzystać z oferty należy założyć konto osobiste, wyrazić zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem Blik,

zalogować się minimum raz do aplikacji CA24 Mobile.

Na lokatę można wpłacać do 75 000 zł.

Lokaty bankowe na pół roku. Jest nowa oferta

Na trzecim miejscu podobnie jak przed miesiącem znalazł się Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, tyle że już nie z Lokatą Plus, a z nową propozycją, czyli Lokatą Powitalną, gdzie oprocentowanie wynosi 7 proc. rocznie (na Lokacie Plus było 6,50 proc.). Oferta skierowana jest do nowych klientów na maksymalnie 6 miesięcy po spełnieniu warunków, którymi są założenie konta osobistego oraz:

pierwszy miesiąc – wyrażenie zgód marketingowych,

drugi miesiąc – zapewnienie wpływu na konto w wysokości minimum 5000 zł w poprzednim okresie rozliczeniowym,

trzeci miesiąc – zapewnienie wpływu na konto w wysokości minimum 5000 zł i wykonanie co najmniej 3 transakcji kartą na kwotę minimum 1000 zł (w poprzednim okresie rozliczeniowym),

od czwartego okresu promocyjnego zapewnienie salda w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego w wysokości minimum 5000 zł i dokonanie minimum 3 transakcji kartą w poprzednim okresie rozliczeniowym na kwotę nie niższą niż 1000 zł.

Maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

W pierwszej piątce zestawienia lokat bankowych na pół roku znalazła się jeszcze jedna Lokata Plus od Toyota Banku (oprocentowanie to 6 proc. rocznie), a także Lokata Urodzinowa proponowana przez BFF Banking Group (5,75 proc. w skali roku).

Czytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Nawet 7 proc., ale jest warunekCzytaj też:

Lokaty bankowe na rok. „Piąteczka" w pięciu bankach