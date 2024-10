Lokaty bankowe na rok. „Piąteczka" w pięciu bankach

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na rok. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Lider ten sam

Liderem rankingu nadal jest Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku. Proponowane oprocentowanie wynosi 5,70 proc. w skali roku (przed miesiącem obniżono je z 6,10 proc.). Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł.

Zwycięzca zestawienia nieznacznie wyprzedza drugą w rankingu Lokatę 5 Plus od Volkswagen Banku GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku. Warto podkreślić, że w tym wypadku nie ma górnego limitu wpłat.

Najniższą pozycję na podium zachowała Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Propozycja ta również skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Maksymalnie można wpłacać 100 tys. zł.

Tuż za podium uplasowała się Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 5,25 proc. rocznie. Co istotne, nie ma tu żadnych warunków, które trzeba spełnić, by skorzystać z oferty. Wpłacać można do 50 tys. zł.

Na piątym miejscu znalazła się natomiast Lokata Facto od BFF Banking Group. Proponowane oprocentowanie wynosi 5 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 mln zł.

Na dalszych miejscach zestawienia lokat bankowych na rok znalazły się propozycje z oprocentowaniem poniżej 5 proc. Wśród nich znalazły się m.in. Lokata na nowe środki od BOŚ Banku (4,95 proc.), Lokata terminowa Plus od ING Banku Śląskiego (4,75 proc.), czy Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku (4,65 proc.).

