Lokaty bankowe na miesiąc. Jedna z najlepszych ofert na rynku

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na miesiąc. Liderem Bank Nowy

Liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie nadal wynosi 7 proc. w skali roku, a aby skorzystać z oferty należy założyć rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Na drugim miejscu nadal utrzymuje się Lokata Urodzinowa Banku Millennium, gdzie oprocentowanie wynosi 5,50 proc. W tym wypadku jednak warunki skorzystania z oferty są dość oryginalne. Jest ona dostępna dla posiadaczy konta w instytucji przez 30 dni od dnia ich urodzin. Lokatę należy założyć przez aplikację mobilną. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Podium zamyka lokata oferowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Mowa o Lokacie Plus, gdzie oprocentowanie wynosi 5 proc. Oferta ta skierowana jest do posiadaczy konta w banku. Co istotne, nie ma górnego limitu wpłat.

W pierwszej piątce rankingu lokat bankowych na miesiąc znalazły się jeszcze Lokata Plus, tyle że od Toyota Banku, a także Lokata Facto od BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,90 proc. i 4,75 proc. Na drugą z lokat można wpłacać aż 12 000 000 zł.

Lokaty znajdujące się na kolejnych miejscach zestawienia oferują oprocentowanie poniżej 4 proc.

Najlepsza oferta na rynku

Przypomnijmy, że w przypadku wszystkich dostępnych depozytów na rynku, najlepsza w tej chwili stawka na rynku to 7,50 proc. Dotyczy to jednak lokaty na sześć miesięcy. Oferują ją bank Credit Agricole na Lokacie Powitalnej. By skorzystać z oferty należy założyć konto osobiste, wyrazić zgody marketingowe i w każdym pełnym miesiącu trwania lokaty:

wykonać minimum 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodemBLIK,



zalogować się minimum raz do aplikacji CA24 Mobile.



Na lokatę można maksymalnie wpłacać 100 000 zł.

