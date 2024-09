Lokaty bankowe na rok. Najnowszy ranking rozczaruje klientów

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na rok. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Lider obniżył oprocentowanie

Liderem rankingu pozostaje Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, choć proponowane oprocentowanie spadło z 6,10 do 5,70 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 tys. zł.

Drugie miejsce zachowała Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie podobnie jak przed miesiącem wynosi 5,50 proc. rocznie. Ta oferta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, nie ma natomiast górnego limitu wpłat.

Bez zmian również na najniższym stopniu podium. Trzecie miejsce nadal zajmuje Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 5,30 proc. w skali roku. Przypomnijmy, że w sierpniowej edycji rankingu lokata ta odnotowała awans z czwartego na trzecie miejsce po podwyżce oprocentowania z 5,10 na 5,30 proc. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 100 tys. zł.

Tuż za podium znalazła się Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Określenie „tuż" nie jest w tym wypadku na wyrost, gdyż oprocentowanie wynosi 5,25 proc., czyli niewiele mniej niż w przypadku Lokaty Plus. Warto podkreślić, że aby skorzystać z oferty nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty to 50 tys. zł.

Piąte miejsce w rankingu lokat na rok zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group. Proponowane oprocentowanie wynosi 5 proc. Oferta skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego, a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 mln zł.

Na dalszych miejscach zestawienia znalazły się lokaty z oprocentowaniem poniżej 5 proc.

