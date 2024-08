Lokaty bankowe na rok. Jest podwyżka oprocentowania

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na rok. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty bankowe na rok. Maksymalnie 6,10 proc.

Na czele sierpniowego rankingu ponownie znalazła się Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 6,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty to 200 000 zł.

Drugie miejsce w zestawieniu zachowała Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 5,50 proc. w skali roku. Ta oferta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, nie ma natomiast górnego limitu wpłat.

Zmiany na podium

Zmiany nastąpiły na najniższym stopniu podium rankingu. Na trzecim miejscu po awansie z czwartego znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku. Ów awans możliwy był za sprawą podniesienia oprocentowania – z 5,10 do 5,30 proc. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, a maksymalna kwota wpłaty wynosi 100 tys. zł.

Lokata Plus zamieniła się miejscami z Lokatą standardową od Inbanku, która przed miesiącem uplasowała się na trzecim miejscu, a teraz znalazła się tuż za podium. Określenie „tuż" ma w tym wypadku słuszne zastosowanie, bowiem proponowane na lokacie oprocentowanie wynosi 5,25 proc., co oznacza, że w stosunku do poprzedniego miesiąca nie nastąpiła w tej kwestii zmiana. Taka zmiana miała miejsce przed miesiącem, gdy nastąpiła obniżka z 5,50 do 5,25 proc., co doprowadziło do spadku z drugiego na trzecie miejsce. Plusem tej oferty jest brak warunków dodatkowych. Wpłacać można maksymalnie 50 tys. zł.

Na piątym miejscu rankingu lokat bankowych na rok uplasowała się Lokata Facto, proponowana przez BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi 5 proc., a maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł. Oferta skierowana jest do posiadaczy rachunku depozytowego. Na kolejnych miejscach zestawiania znalazły się lokaty oferujące stawkę poniżej 5 proc.

