Lokaty bankowe na rok. Szczególnie atrakcyjnie warunki w jednym banku

Serwis Bankier.pl sprawdził, jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem lokat bankowych na rok. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Na czele rankingu podobnie jak przed miesiącem znalazła się Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 6,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji. Na lokatę można wpłacić maksymalnie 200 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Lokaty bankowe na rok. Inbank obniżył oprocentowanie

Drugą pozycję utrzymała Lokata 5 Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie wynosi 5,50 proc. w skali roku. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w banku, nie ma za to górnego limitu wpłat. Oszczędności w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są objęte ochroną niemieckiego odpowiednika BFG.

Przed miesiącem Lokata 5 Plus zajmowała drugie miejsce ex aequo z Lokatą standardową z oferty Inabanku. Teraz jednak lokata ta spadła na trzeciej miejsce, co ma związek z obniżką oprocentowania – z 5,50 proc. do 5,25 proc. Zwraca uwagę jednak fakt, iż w przypadku tej oferty nie obowiązują żadne warunki dodatkowe. Wpłacać można maksymalnie 50 tys. zł. Depozyty w Inbanku są chronione przez fundusz gwarancyjny Estonii – Tagatisfond.

Tuż za podium znalazła się Lokata Plus od Toyota Banku, gdzie oprocentowanie wynosi 5,10 proc. Piąte miejsce zajmuje natomiast Lokata Facto z oferty BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 5 proc.

Lokaty, które znalazły się poza pierwszą piątką zestawienia lokat rocznych proponują oprocentowanie poniżej 5 proc. rocznie.

