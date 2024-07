Oto najlepsze kwartalne lokaty bankowe. U lidera rankingu można nieźle zarobić

By z niej skorzystać trzeba jednak spełnić określone warunki.

Bankier.pl przygotował ranking najwyżej oprocentowanych lokat kwartalnych oferowanych teraz przez banki w Polsce.

Najlepsze lokaty kwartalne. W Credit Agricole można zarobić 7 proc.

Liderem zestawienia okazał się bank Credit Agricole. Jego Lokata Powitalna pozwala zarobić aż 7 proc. w skali roku. Niestety jest ona dostępna tylko dla nowych klientów, którzy założą w banku konto osobiste. Dodatkowe ograniczenie to kwota. Na depozyt można wpłacić od 1 do 50 tys. zł.

Ten sam bank wygrał również ranking najlepszych lokat na pół roku, o czym niedawno pisaliśmy.

Drugie miejsce w rankingu zajął Citi Handlowy z Lokatą Promocyjną oprocentowaną na 6,80 proc. w skali roku. Tutaj kwota, którą można wpłacić to między 20 a 220 tys. zł. Ale to nie koniec warunków. Trzeba jeszcze zostać nowym klientem, założyć konto Citigold w ofercie „Oszczędzaj z kontem Citigold 6,8% – edycja I”, zaakceptować regulamin oferty i zapewnić saldo dzienne w wysokości min. 420 000 zł. Jak wyjaśnia Bankier.pl, akceptacja regulaminu oznacza zgodę na marketing od banku.

Podium zamyka Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Kwartalna Lokata Plus oprocentowana jest na 6,50 proc. w skali roku. To nieco mniej, ale za to warunki są łatwe do spełnienia – wystarczy posiadać konto z oferty banku i przeznaczyć na depozyt kwotę od 1 tys. zł wzwyż.

Pozostałe banki ujęte w rankingu 10 najlepszych ofert dają na lokatach kwartalnych zarobić od 5,25 do 6,20 proc. rocznie.

Warto zauważyć, że w każdym przypadku jest to oprocentowanie wyższe od aktualnego wskaźnika inflacji, który, według Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł w czerwcu 2,6 proc. rok do roku. Nawet po odjęciu od zysku tzw. podatku Belki, wynoszącego 19 procent, właściciel lokaty pozostaje na niewielkim plusie.

Czytaj też:

Lokaty na miesiąc. Do wzięcia nawet „siódemka"Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Jest zdecydowany lider rankingu