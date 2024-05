Lokaty roczne. Znany bank podniósł oprocentowanie

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty roczne proponowane przez banki w Polsce. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Na czele rankingu ponownie uplasowała się Lokata dla Ciebie od Raiffeisen Digital Banku z oprocentowaniem na poziomie 6,10 proc. w skali roku. By skorzystać z oferty należy być posiadaczem konta osobistego w banku. Na lokatę można wpłacić maksymalnie 200 000 zł.

Lokaty roczne. Zmiany na podium

Zmiany nastąpiły natomiast na dalszych pozycjach zestawienia. Drugie miejsce zajmuje Lokata standardowa proponowana przez Inbank. Przed miesiącem lokata ta znalazła się na trzeciej pozycji rankingu. Awans możliwy był dzięki podniesieniu oprocentowania z 5,20 do 5,50 proc. w skali roku. Warto podkreślić, że bank nie stawia przed klientami żadnych warunków dodatkowych. Na lokatę można wpłacić nie więcej niż 50 000 zł.

Lokata standardowa zajmuje drugą pozycję w rankingu ex aequou z jego dotychczasowym wiceliderem, czyli Lokatą 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie podobnie jak w kwietniu wynosi 5,50 proc. rocznie. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta osobistego, nie ma za to górnego limitu wpłat.

Na podium „wskoczyła" – po awansie z czwartego miejsca – Lokata Plus, proponowana przez Toyota Bank, gdzie oprocentowanie tak jak miesiąc temu wynosi 5,10 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do posiadaczy konta, a wpłacać można maksymalnie 100 000 zł (dotychczas było to 40 000 zł).

Lokaty, które znalazły się poza podium zestawienia lokat rocznych proponują oprocentowanie poniżej 5 proc. rocznie.

