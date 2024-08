Miesięczne lokaty bankowe. W jednym banku szczęśliwa „siódemka"

Bankier.pl sprawdził, jak wygląda sytuacja pod kątem miesięcznych lokat bankowych. Serwis przygotował ranking, który powstał w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu.

Miesięczne lokaty bankowe. Do wzięcia 7 proc.

Na jego czele wciąż utrzymuje się NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest dla nowych klientów, którzy wcześniej założą rachunek depozytowy. Na lokatę można maksymalnie wpłacać 10 000 zł.

Wiceliderem rankingu lokat miesięcznych pozostaje Lokata Urodzinowa od Banku Millennium z oprocentowaniem na poziomie 5,50 proc. rocznie. W tym wypadku warunki umożliwiające skorzystanie z oferty są dość niecodzienne, bo jest ona dostępna dla posiadaczy konta w banku, ale jedynie przez 30 dni od dnia urodzin klienta. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Podium zamyka Lokata Plus, proponowana przez Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oprocentowanie wynosi 5 proc. w skali roku. Oferta skierowana jest do dla posiadaczy konta w instytucji. To co odróżnia ją od konkurencji, to brak górnego limitu wpłat. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów.

Poza podium zestawienia lokat miesięcznych znalazły się propozycje ze stawką poniżej 5 proc. Czwarte miejsce zajmuje Lokata Plus od Toyota Banku z oprocentowaniem na poziomie 4,90 proc. Na pozycji piątek znalazła się natomiast Lokata Facto, proponowana przez BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi tu 4,75 proc. Obie oferty skierowane są do posiadaczy konta w instytucji. Zdecydowanie wyższy limit wpłat obowiązuje na Lokacie Facto. Jest to aż 12 000 000 zł, podczas gdy na Lokacie Plus – 40 000 zł.

Czytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Szczególnie atrakcyjnie warunki w jednym bankuCzytaj też:

Lokaty na trzy miesiące. Nawet 7 proc. do wzięcia, ale jest warunek