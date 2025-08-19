Ile Polacy wydadzą na szkolną wyprawkę? Mniej niż przed rokiem

Koniec sierpnia, to czas, gdy rodzice i opiekunowie coraz częściej myślą o kompletowaniu szkolnej wyprawki. Jak pokazuje badanie Barometr Providenta, w tym roku więcej rodziców zadeklarowało, że koszty z tym związane nie przekroczą tzw. 300 plus (chodzi o świadczenie przeznaczone na sfinansowanie szkolnej wyprawki, które wynosi 300 zł). Twiedzi tak 27,2 proc. respondentów, podczas gdy rok temu było to 21,2 proc. Spadł również odsetek osób, które szacują swoje wydatki na ponad 1000 zł – z 10,6 proc. w 2024 roku do 8,3 proc. w tym roku.

Ile wydamy na szkolną wyprawkę?

Z badania wynika, że w tym roku planujemy przeznaczyć na szkolną wyprawkę dla jednego dziecka 617,40 zł. To o niemal 40 zł mniej niż przed rokiem, gdy było to 656,62 zł.

Twórcy badania wskazują, że rodzice chcą zapewnić dzieciom odpowiednie przybory i warunki do nauki, ale robią to z większą ostrożnością i świadomością domowego budżetu. – Poszukiwanie oszczędności w wydatkach dotyczy również kompletowania wyprawki – komentuje Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Z badania wynika, że zakupy szkolne najczęściej opłacane są z bieżących dochodów (68,1 proc.), ale istotnym wsparciem są też programy socjalne, z których korzysta co trzeci rodzic (33,6 proc.), a także oszczędności (27,5 proc.).

Blisko połowa ankietowanych (49,4 proc.) kompletuje wyprawkę systematycznie przez całe wakacje. Niewiele jednak mniej, bo 41,8 proc. rodziców odkłada zakupy na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, a 8,8 proc. przyznaje, że robi zakupy na dzień przed startem szkoły lub w pierwszych dniach roku szkolnego.

– Wydatki związane z edukacją są przewidywalne, ale często stanowią spore obciążenie dla budżetu domowego. Dlatego wielu rodziców planuje zakupy z wyprzedzeniem, szukając okazji lub rozkładając koszty w czasie. Co ciekawe, to podejście jest szczególnie widoczne wśród kobiet: ponad połowa z nich zaczyna kompletować wyprawkę już na początku wakacji – mówi Karolina Łuczak.

Polacy chcą waloryzacji 300 plus

Z przeprowadzonego przed rokiem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że blisko połowa Polaków (46 proc.) uważa, że świadczenie 300 plus powinno zostać zwaloryzowane. 30 proc. ankietowanych uznało, że taka podwyżka nie jest konieczna, a 23,2 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w lipcu 2025 r.

Czytaj też:

Ważny apel ZUS ws. 300 plus. „Warto zdążyć..."Czytaj też:

300 plus do poprawki? Ekspert ujawnia braki programu „Dobry start”