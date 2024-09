Szwajcarski bank się rozkręcił. Stopy procentowe w dół po raz trzeci

Trwa obniżka stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB): pierwsze cięcie miało miejsce w marcu, kolejne w czerwcu. Inflacja w Szwajcarii spadła w zeszłym miesiącu do 1,1 proc., czyli do najniższego poziomu wśród gospodarek G10. To niemal dokładnie w środku preferowanego przez Szwajcarski Bank Narodowy celu w przedziale 0-2 proc.

Szwajcarski Bank Narodowy podejmuje decyzje raz na kwartał

Decyzje ws. stóp procentowych w Szwajcarii zapadają co kwartał, a nie co miesiąc, jak u nas. To oznacza, że wszystkie posiedzenia SNB w tym roku zakończyły się decyzją o obniżce.

– SNB nie musiał podnosić stóp równie drastycznie jak EBC i Fed. W rezultacie, choć w Szwajcarii decyzje ws. kosztu pieniądza podejmowane są tylko raz na kwartał, seria obniżek również zostanie szybciej sfinalizowana. Po dzisiejszym ruchu można spodziewać się już tylko jednej obniżki w grudniu. Akcent w polityce pieniężnej będzie przenosił się na aktywne przeciwdziałanie sile franka, czego coraz głośniej domagają się eksporterzy. Nie dalej niż w połowie września z takim apelem wystąpili producenci ikonicznych dla tej małej gospodarki zegarków. Mocna waluta była przydatna w okresie lawinowego wzrostu cen surowców i strachu przed inflacją. Dziś jest głównie kulą u nogi, mocno obniżając atrakcyjność szwajcarskich towarów – ocenia Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Co dalej z kursem franka szwajcarskiego?

Co decyzja banku centralnego oznacza dla posiadaczy kredytów we franku szwajcarskim?

– Tak naprawdę tempo utraty wartości przez franka podyktuje intensywność, z jaką bank centralny skupować będzie waluty obce. Zakładamy, że cierpliwość jest na wyczerpaniu i SNB będzie wykazywać się wysoką determinacją i zaciekłością w prowadzeniu interwencji. Prognozy walutowe fintechu Cinkciarz.pl mówią o stabilizacji EUR/PLN, która pozwoli na spadek kursu franka do 4,43 na koniec kolejnego kwartału i w okolice 4,30 w połowie 2025 r. Należy spodziewać się, że będzie to rwany ruch, okresowo przerywany wybuchami awersji do ryzyka na światowych rynkach – dodaje Sawicki.

