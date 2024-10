Bank ostrzega przed blokadą konta. Klienci mają 30 dni na reakcję

PKO Bank Polski przypomina klientom, że jeśli ich dokument tożsamości utraci ważność, to po 30 dniach muszą liczyć się z częściową blokadą dostępu do aplikacji IKO i serwisu iPKO. – Przypominamy, jeśli dokument tożsamości, który masz podany w banku, stracił ważność, po 30 dniach ze względów bezpieczeństwa częściowo zablokujemy Ci dostęp do aplikacji IKO i serwisu iPKO – czytamy w komunikacie największego polskiego banku.

Jakie utrudnienia dla klientów PKO BP?

Bez aktualnego dokumentu klienci:

nie będą mieć pełnego dostępu do serwisu iPKO i aplikacji IKO,



nie zlecą przelewu i nie sprawdzą historii transakcji,



nie będą mogli zawierać umowy online, np. lokaty lub ubezpieczenia.



– Aby dalej w pełni korzystać z wszystkich funkcji, musisz zaktualizować swój dokument – podkreśla PKO BP.

Można tego dokonać online w aplikacji IKO lub serwisie iPKO:

w aplikacji IKO



Wybierz swój profil (lewy górny róg) – Twoje dane – Dokument tożsamości – Zmień dokument tożsamości

w serwisie iPKO



Wybierz swój profil (prawy górny róg) – Ustawienia – Profil i dane – Dokument tożsamości – Zmień.

Dane można zmieć również osobiście w najbliższym oddziale banku, bądź drogą telefoniczną.

Dokument tożsamości to jednak nie wszystko. PKO BP przypomina również o aktualizacji numeru telefonu i adresu e-mail – Bez aktualnego numeru telefonu nie skontaktujemy się z Tobą w ważnej sprawie, np. gdy zauważymy podejrzaną transakcję na Twoim koncie – wskazuje bank.

Ponadto klienci nie będą mogli potwierdzić transakcji kodem SMS, a bank nie będzie miał możliwości powiadomienia o zdarzeniach na koncie klienta. Z kolei brak aktualizacji adresu e-mail to brak możliwości otrzymywania wyciągów elektronicznych i oczywiście wiadomości od banku.

Czytaj też:

Rekordowe wyniki banków. Zyski wystrzeliły o ponad połowęCzytaj też:

Lokaty bankowe na miesiąc. Jedna z najlepszych ofert na rynku