Audyt PKO BP ujawnia szokujące nieprawidłowości. Zarząd zawiadamia prokuraturę

W wyniku przeprowadzonych audytów obejmujących działalność PKO BP od 2016 do lutego 2024 roku, ujawniono liczne nieprawidłowości, które mogą mieć charakter przestępczy. Zewnętrzni eksperci, w tym kancelarie prawne, zidentyfikowali szereg problemów, które mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje prawne.

Zakres naruszeń obejmuje takie obszary, jak zarządzanie nieruchomościami, polityka kadrowa, działania marketingowe, a także funkcjonowanie Polskiej Fundacji Narodowej oraz Fundacji PKO BP. Zarząd banku, reagując na wyniki audytów, złożył pięć zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. W raporcie wskazano m.in. na niegospodarność w zarządzaniu środkami finansowymi, wątpliwe wydatki na kampanie marketingowe i umowy sponsorskie oraz podejrzane praktyki w obszarze zatrudnienia, w tym antydatowanie umów.

W komunikacie opublikowanym przez bank podkreślono, że wyniki audytu stanowią podstawę do podjęcia działań prawnych. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami zalecono, aby nie udzielać absolutoriów byłym członkom zarządów za rok 2023, zarówno w PKO Banku Polskim, jak i w jego spółkach zależnych, takich jak PKO TFI czy PKO BP Finat.

Reakcja zarządu

Szymon Midera, prezes zarządu PKO BP, w swoim oświadczeniu wyraził głębokie zaniepokojenie wynikami audytów. Podkreślił, że bank traktuje sprawę bardzo poważnie, akcentując potrzebę utrzymania stabilności instytucji oraz zaufania klientów, pracowników i akcjonariuszy. Midera zapowiedział, że priorytetem banku będzie wdrożenie zaleceń audytorów oraz wzmocnienie mechanizmów kontroli wewnętrznej.

PKO BP pod lupą

Jednym z kluczowych obszarów, którym zajęli się audytorzy, była działalność marketingowa banku. Odkryto, że środki przeznaczane na kampanie reklamowe nie zawsze były poparte uzasadnieniem biznesowym lub wizerunkowym. Zdaniem audytorów, część działań mogła mieć na celu realizację określonych celów politycznych.

W szczególności zwrócono uwagę na gwałtowny wzrost wydatków marketingowych w latach 2019 i 2023. Co więcej, okazało się, że około 20% budżetu reklamowego w 2019 roku trafiło do stacji telewizyjnej z minimalnym zasięgiem, kosztem emisji reklam w stacjach o wyższej oglądalności.

Problemy kadrowe i fikcyjne zatrudnienia

Audytorzy zidentyfikowali także nieprawidłowości w polityce kadrowej, w tym przypadki fikcyjnego zatrudnienia. Odkryto umowy o pracę oraz umowy zlecenia, które przyznawały dodatkowe świadczenia finansowe lub nie uwzględniały potencjalnych konfliktów interesów. W niektórych przypadkach warunki zatrudnienia odbiegały od standardów obowiązujących w banku. Audyt wykazał również braki w procesach rekrutacyjnych, takie jak niejasne wymagania wobec kandydatów.

Kontrowersje wokół PFN i nowej siedziby

Wyniki audytu wskazują również na nieprawidłowości związane z finansowaniem Polskiej Fundacji Narodowej. Od momentu jej utworzenia w 2016 roku, PKO BP przekazał na jej konto 35 mln zł. Audyt nie wykazał jednak żadnych dokumentów świadczących o tym, że bank sprawował nadzór nad tymi środkami.

Dodatkowe zarzuty dotyczą niegospodarności przy budowie nowej siedziby banku w Warszawie. Zidentyfikowano braki w nadzorze nad realizacją tego projektu, co również przyczyniło się do złożenia zawiadomienia do organów ścigania.

