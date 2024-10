Rekordowe wyniki banków. Zyski wystrzeliły o ponad połowę

Sektor bankowy w Polsce odnotował znaczący wzrost zysków w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, zysk netto osiągnięty przez banki wyniósł 28,83 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 55,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tylko w samym sierpniu banki osiągnęły zysk na poziomie 4,86 miliarda złotych.

Rekordowe zyski banków

Przychody operacyjne netto w sektorze bankowym za wspomniany okres wyniosły 86,31 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 15,2 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost ten był napędzany między innymi przez zwiększone wpływy z odsetek oraz prowizji.

Wpływy z odsetek wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu do zeszłego roku, natomiast koszty odsetkowe odnotowały spadek o 9,5 proc. Również przychody z tytułu opłat i prowizji zwiększyły się o 4,1 proc., podczas gdy koszty związane z opłatami pozostały na takim samym poziomie jak przed rokiem.

Koszty administracyjne sektora bankowego wyniosły 33,39 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 11,6 proc. w porównaniu do zeszłego roku. W szczególności koszty pracownicze wzrosły o 14,3 proc. rok do roku, co miało istotny wpływ na całość wydatków banków.

Odpisy, obejmujące m.in. utratę wartości aktywów finansowych, wyniosły 4,11 miliarda złotych, co oznacza spadek o 8,5 proc. rok do roku. Również rezerwy, które są tworzone lub odwracane w związku z ryzykiem kredytowym, były niższe o 39% i wyniosły 6,06 miliarda złotych po ośmiu miesiącach 2024 roku.

Jest decyzja ws. stóp procentowych

Podczas swojego październikowego spotkania, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła nie zmieniać poziomu stóp procentowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku oraz większości ekonomistów. Obecnie referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) pozostaje na poziomie 5,75 proc., co oznacza kontynuację polityki pieniężnej prowadzonej w poprzednich miesiącach. RPP zdecydowała, że poziomy stóp procentowych NBP nie ulegną zmianie. Kluczowa stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 5,75 proc., a pozostałe stopy również pozostały bez zmian:

