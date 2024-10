Jest decyzja ws. stóp procentowych. Ważne informacje dla kredytobiorców

Podczas swojego październikowego spotkania, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła nie zmieniać poziomu stóp procentowych, co było zgodne z oczekiwaniami rynku oraz większości ekonomistów. Obecnie referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) pozostaje na poziomie 5,75 proc., co oznacza kontynuację polityki pieniężnej prowadzonej w poprzednich miesiącach.

Decyzja o utrzymaniu stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że poziomy stóp procentowych NBP nie ulegną zmianie. Kluczowa stopa referencyjna utrzymuje się na poziomie 5,75 proc., a pozostałe stopy również pozostały bez zmian:

Stopa lombardowa: 6,25 proc.

Stopa depozytowa: 5,25 proc.

Stopa redyskonta weksli: 5,80 proc.

Stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc.

Oczekiwania ekspertów i instytucji finansowych, które przewidywały brak zmian na tym etapie, sprawdziły się. Według analityków, polityka monetarna ma pozostać stabilna przynajmniej do końca 2024 roku, z możliwymi obniżkami dopiero w 2025 roku.

Jednym z kluczowych argumentów za utrzymaniem stóp procentowych na obecnym poziomie była inflacja, która mimo wcześniejszego spadku, znów zaczęła rosnąć. We wrześniu 2023 roku inflacja wyniosła 4,9 proc. rok do roku, a prognozy sugerują, że na początku 2024 roku może wzrosnąć do około 6 proc. Eksperci podkreślają, że odblokowanie cen energii oraz potencjalne wzrosty cen surowców energetycznych, spowodowane m.in. sytuacją na Bliskim Wschodzie, mogą wspierać dalszy wzrost cen.

Chociaż obecne ceny paliw i gazu są relatywnie niskie, co ogranicza presję inflacyjną, analitycy uważają, że nie ma obecnie podstaw do obniżek stóp procentowych. Rynek jednak spekuluje, że RPP może rozważyć taką decyzję w przyszłym roku, w zależności od dalszego rozwoju inflacji oraz nowych prognoz, które mają być dostępne w listopadzie.

Ostrożna polityka Rady Polityki Pieniężnej

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie wskazuje na kontynuację ostrożnego podejścia RPP w zakresie polityki monetarnej. Decyzje Rady opierają się zarówno na bieżącej sytuacji gospodarczej, jak i prognozach dotyczących inflacji oraz wzrostu gospodarczego w najbliższych miesiącach. Takie działanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka nadmiernych wahań gospodarczych, jednocześnie umożliwiając kontrolowanie tempa wzrostu cen.

Rynkowi eksperci są zgodni, że decyzje o ewentualnym dostosowaniu polityki pieniężnej będą podejmowane w oparciu o kolejne dane dotyczące inflacji oraz sytuacji gospodarczej, a pierwsze zmiany mogą nastąpić dopiero w 2025 roku.

