Ranking tanich kont osobistych z lokatami. Aż trzy „siódemki"

Serwis Bankier.pl przygotował ranking tanich kont osobistych. Pod uwagę brano opłaty podstawowe (opłata za prowadzenie konta i obsługę karty) i najwyższą stawkę dostępną dla nowego klienta na lokacie terminowej.

Ranking tanich kont osobistych. Nest Konto liderem

Na czele zestawienia kont osobistych znalazło się Nest Konto, które jest dostępne w Nest Banku. To jedna z czterech propozycji, którym towarzyszą dwa zera – brak opłat za prowadzenie konta oraz obsługę karty. Nowi klienci, którzy skuszą się na ten rachunek, mają możliwość otworzenia Nest Lokaty Witaj na 7,60 proc. w skali roku. Podane oprocentowanie dotyczy depozytu na 6 miesięcy z kwotą maksymalna do 25 000 zł. Samo spełnienie wymogu obejmującego status klienta nie wystarczy. Aby skorzystać z tej oferty, należy spełnić warunek dodatkowy dotyczący wpływów wynagrodzenia lub dowolnych wpływów połączonych z dokonywaniem płatności kartą debetową lub Blikiem.

Wiceliderem zestawienia jest Konto osobiste e-direct (Standard) od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Największym atutem tego rachunku jest brak opłat podstawowych. Klienci nie muszą się martwić spełnianiem warunków zwalniających. Posiadacze zgromadzonych oszczędności mogą je wpłacić np. na Lokatę Plus, która dla niektórych terminów ma stawkę w wysokości 6,50 proc. w skali roku. Jedynym wymogiem stawianym przez bank jest posiadane konta osobistego.

Na trzecim miejscu uplasowało się Konto osobiste, które jest dostępne w Raiffeisen Digital Banku. Tu również nie ma opłat za prowadzenie konta i obsługę karty (dostępna jest jedynie karta wirtualna). Stawka na Lokacie dla Ciebie na 3 miesiące wynosi 5,80 proc. w skali roku. To najwyżej oprocentowany okres lokaty.

7 proc. w trzech bankach

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się dwa konta ze stawką 7 proc. na lokacie terminowej. Chodzi o VeloKonto od VeloBanku, gdzie klienci mają możliwość skorzystania z Lokaty Mobilna na Start na 2 miesiące. W tym wypadku nie ma opłaty za prowadzenie konta, stawka za obsługę karty wynosi od 0 do 7 zł miesięcznie. Drugie konto to eKonto do usług w ofercie mBanku. 7 proc. dostępne jest na Lokacie w promocji „Załóż konto i zyskaj premie – edycja II” na 3 miesiące. Tu również nie ma opłaty za prowadzenie konta, ale opłata za obsługę karty wynosi od 0 do 9 zł miesięcznie.

