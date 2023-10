USA chcą skonfiskować jacht oligarchy. Jest wart fortunę

Prokurator USA Damian Williams złożył w poniedziałek pozew o przepadek Amadei, ekstrawaganckiego luksusowego statku o długości 348 stóp, który według amerykańskich urzędników jest własnością miliardera Sulejmana Kerimowa. Według CharterWorld Luxury Yacht Charters Amadea ma lądowisko dla helikopterów na pokładzie dziobowym, wyłożony mozaiką basen z tyłu, miejsca na ognisko i kryte kino.

Kto jest właścicielem jachtu?

Jak twierdzą amerykańscy urzędnicy, luksusowy statek Amadea o długości 348 stóp został kupiony przez miliardera Sulejmana Kerimowa we wrześniu 2021 r., wiele lat po nałożeniu na niego sankcji. Eduard Chudainatov, inny rosyjski oligarcha, złożył dokumenty prawne, twierdząc, że to on właścicielem superjachtu. Urzędnicy chcą, aby warty 300 milionów dolarów superjacht rosyjskiego oligarchy przepadł na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Kerimow został początkowo ukarany sankcjami w 2018 r. za swoje powiązania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W 2021 roku zawarł umowę na zakup jachtu za pośrednictwem szeregu podmiotów korporacyjnych, aby ukryć, kto jest właścicielem statku, Jak wynika z dokumentów sądowych, naruszył sankcje, zlecając prace konserwacyjne na statku o wartości ponad 1 miliona dolarów.

Według raportu BBC, opublikowanego w listopadzie 2022 roku, jacht został początkowo przejęty przez władze Fidżi po tym, jak wpłynął do Pacyfiku w momencie wybuchu wojny z Ukrainą.

Opłaty za utrzymanie

Spory prawne wokół Amadei uwydatniają wyzwania związane z ustaleniem faktycznego właściciela superjachtu ze względu na złożoną strukturę własności, która może obejmować spółki fasadowe, jak informował Insider w marcu ubiegłego roku.

Wydłuża to także proces ustalania kolejnych kroków wokół jachtów, które stoją i gromadzą wielomilionowe roczne opłaty za utrzymanie.

