Człowiek w erze algorytmów: technologia, AI i prywatność w dobie personalizacji na Forum IAB 2025

Relacje między człowiekiem a technologią to temat, którym żyje marketing w dobie AI, rozdającej karty w każdej niemal dziedzinie: od kreacji, przez personalizację treści, po automatyzację kampanii i obsługę klienta. Nowe ścieżki decyzji zakupowych to nie wszystko. Technologia wpływa na życie codzienne branży marketingowej, stojącej przed kluczowymi pytaniami, jak to o ochronę prywatności użytkowników w dobie rozwiniętej jak nigdy wcześniej personalizacji treści.

Czy w roku, który w marketingu i reklamie niewątpliwie należał do AI, sztuczna inteligencja może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Narzędzie, które uczy się cały czas, pokonuje właśnie testy rozumowania uważane dotąd za niemożliwie do sforsowania. O najnowszych technikach uczenia modeli językowych przez wzmocnienie już na początku czerwca opowie prof. Andrzej Dragan, fizyk teoretyk, popularyzator nauki i prawdziwy wizjoner naszych czasów. Gość specjalny tegorocznej edycji Forum IAB otworzy przed uczestnikami nowe drogi do zrozumienia relacji człowieka i technologii.

Podczas sesji plenarnej oprócz Andrzeja Dragana uczestnicy zobaczą jeszcze wystąpienie Mai Włoszczowskiej dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim i mistrzyni świata w cross-country, która opowie tym, jak sport może pozytywnie wpłynąć na poczucie samotności w cyfrowym świecie.

– Wszyscy próbujemy dziś zrozumieć zmieniającą się rolę człowieka w ekspansywnym świecie algorytmów, a dla sektora reklamy i marketingu to zagadnienie jest obecnie dominujące. Poszukiwanie równowagi to chyba najważniejsze wyzwanie branży balansującej między czynnikiem ludzkim a rosnącą rolą technologii. Synergia tych dwóch jakości to warunek konieczny dalszego, harmonijnego rozwoju, dlatego to właśnie „Zintegrowana przyszłość” jest hasłem tegorocznej edycji Forum IAB, na którym aż dwa bloki tematyczne poświęcimy powyższym rozważaniom – mówi Włodzimierz Schmidt, CEO IAB Polska.

Człowiek i technologia

Na ile wiarygodne są dla nas treści generowane przez sztuczną inteligencję? Czy postrzegamy ją jako źródło zagrożeń czy szans? Jakie emocje budzi AI wśród użytkowników internetu w Polsce? Odpowiedzi na te pytania zna prof. Dominika Maison, która podczas swojej prelekcji „Konsument w obliczu AI. O zawiłościach decyzji zakupowych w świecie (nie)wiarygodnych treści” opowie o wpływie sztucznej inteligencji na percepcję i decyzje konsumenckie.

Choć większość klientów deklaruje, że ich decyzje zakupowe są racjonalne, badania mówią co innego – największą siłą sprzedażową są emocje, a najskuteczniejszym narzędziem do budzenia emocji jest dziś AI. Skuteczność wideo w kontekście badania emocji to jeden z gorących tematów marketingu, podobnie jak sztuczna inteligencja w digitalu oczami Zetek, wyrastających na ogromną siłę nabywczą.

AI zaistnieje na Forum IAB 2025 także w wielu innych kontekstach – skalowanie kampanii, kreacje natywne czy trendy w reklamie interesują dziś branżę równie żywo, jak zagadnienia kreatywności w erze algorytmów, smogu informacyjnego i higieny cyfrowej, bez której spada nie tylko komfort, ale i skuteczność człowieka.

Między prywatnością a personalizacją

Pytanie o granice prywatności to jedna z zasadniczych wątpliwości marketingu ery big data. Dlaczego personalizacja często zawodzi? „Zaskakująca prawda o targetowaniu opartym o 3rd party data” to jedno z wystąpień w bloku tematycznym poświęconym równowadze między prywatnością a personalizacją. Czy czas wyrzucić do kosza tradycyjne metody targetowania oparte na ciasteczkach i jak ugryźć nowe podejścia oparte m.in. o uczenie maszynowe? To jedno z kluczowych pytań o personalizację treści tak ważną dla całego sektora reklamy digital.

W tej części konferencji prelegenci będą zgłębiać temat niełatwej relacji między coraz bardziej precyzyjnym dotarciem do konsumentów a ochroną danych osobowych, m.in. rozważając przyszłość komunikacji firm z klientami – jak wykorzystywać konwersacyjne AI, by komunikować się skutecznie i nadal po ludzku. Pytania o etykę i odpowiedzialność, automatyzację i autentyczność – te zagadnienia wyznaczają kierunek rozwoju branży, dlatego im właśnie z uwagą przygląda się świat nauki, biznesu i marketingu.

Rozgrzewka przed Forum IAB, czyli cykl podcastów o digitalu

Poznaj wybranych prelegentów Forum IAB 2025 i zagadnienia, o jakich będą mówić w swoich wystąpieniach! 7 maja ruszył cykl podcastów „Mamy Na To Slajd” agencji GoldenSubmarinepoświęcony głównym tematom, które pojawią się w prezentacjach tegorocznej edycji Forum IAB. Bez spoilerów, ale z temperaturą, która rośnie z odcinka na odcinek.

Pierwszy epizod to spotkanie z Joanną Karwowską-Kozą, zarządzającą zespołem Strategy&Growth w Publicis Warsaw, oraz Agatą Korczak-Malczewską, Integrated Strategy Lead w They Digital, pod hasłem: Praca i wypalenie. Co sprawia, że wypalamy się, mając zaledwie 27 lat? I dlaczego dobry lider to ten, który… nie poprawia?

Więcej podczas niemal 100 eksperckich prezentacji na jednej z najważniejszych konferencji w polskim kalendarzu marketingu, reklamy i mediów cyfrowych, Forum IAB 2025. Jak co roku wydarzenie przyciągnie ponad 1000 uczestników – przedstawicieli wiodących marek, ekspertów świata marketingu, mediów i technologii, aby wymieniać doświadczenia, dzielić się najlepszymi praktykami oraz budować wspólną wizję rozwoju branży interaktywnej.

Forum IAB 2025 odbędzie się już 4-5 czerwca w warszawskim Multikinie Złote Tarasy.

