Wakacje kredytowe. Znamy koszt dla banków. Kwoty idą w miliardy złotych

Koszty przedłużonych wakacji kredytowych dla banków w formule zaproponowanej przez rząd wynieść mogą w 2024 roku 4,71-6,38 mld zł, poinformowała na konferencji wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

– Według naszych szacunków, ten koszt (przedłużenia wakacji kredytowych – przyp. red.) może oscylować od 4,71 mld zł do 6,38 mld zł dodatkowych kosztów, które musiałby ponieść sektor bankowy – powiedziała Wachnicka podczas telekonferencji.

Wakacje kredytowe na nowych zasadach

Zdaniem przedstawicieli ZBP, proponowane przez rząd kryteria dostępowe są zbyt łagodne.

– Nie mamy jeszcze precyzyjnych szacunków, natomiast z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że wakacjami kredytowymi na nowych zasadach mogłoby zostać objętych 1,75 mln osób, co wobec 2 mln, które już skorzystały z wakacji kredytowych wskazuje, że mogłaby z nich skorzystać przeważającą większość – dodała Wachnicka.

– Przez wiele miesięcy słyszeliśmy, że będzie kryterium dostępowe, tymczasem widzimy, że znacząca większość osób, która mogłaby skorzystać z wakacji kredytowych dalej tego kryterium dostępowego mieć nie będzie – powiedział prezes ZBP Tadeusz Białek.

Nowy rząd, nowe problemy

Podkreślił, że kryteria dostępowe powinny być maksymalnie zbliżone do tych, jakie obowiązują w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Zwrócił uwagę, że rząd zaproponował brak kryteriów dostępowych dla kredytów o wartości do 400 tys. zł, a wprowadzone kryterium jest na bardzo wysokim poziomie.

Jego zdaniem, jest bardzo mało prawdopodobne, by nowy rząd i parlament zdążył jeszcze w tym roku zająć się wakacjami kredytowymi.

Z danych ZBP wynika, że wakacje kredytowe zmniejszyły wyniki banków o 7,8 mld zł, tj. o 72,5 proc. w stosunku do rzeczywiście osiągniętego w 2022 r. wyniku finansowego netto, co zmniejszyło podaż kredytów o ok. 40 mld zł.

Koszty wakacji kredytowych za 2022-2023 wyniosły łącznie około 15 mld zł, w tym 12,9 mld utworzonych rezerw w 2022 r. i 2,1 w 2023 r, podał ZBP.

Rząd przygotował projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na 2024 rok. Proponuje jednak wprowadzenie kryterium dochodowego, a także ograniczeń związanych z wysokością kredytu.

Czytaj też:

Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym. Rząd proponuje dwa progiCzytaj też:

Wydłużone wakacje kredytowe: pomoc dla kredytobiorcy czy wyborcza manipulacja?