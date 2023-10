Duże spółki tracą. To efekt wysokich stóp proc.

Inwestorzy karzą spółki ogłaszające rozczarowujące zyski lub perspektywy niezwykle ostrymi spadkami cen akcji, co ilustruje ostrzejsze podejście pojawiające się w środowisku wysokich stóp procentowych. Według danych FactSet, w bieżącym sezonie wyników za trzeci kwartał akcje spółek z indeksu S&P 500, których zysk na akcję był niższy od oczekiwań analityków, spadły średnio o 5,5 procent w kilka dni po publikacji wyników. Średnia pięcioletnia wynosi 2,3 proc.

Cios w duże firmy

Nie oszczędzono większych firm. W środę Alphabet spadł o ponad 9 procent, co jest najgorszym dniem od marca 2020 r., po spadku wzrostu w dziale przetwarzania w chmurze Google.

Niektóre grupy europejskie, które nie osiągnęły szacunków, odnotowały jeszcze większe spadki. Akcje francuskiej grupy płatniczej Worldline spadły w tym tygodniu o 60 procent po obniżeniu przez nią perspektywy. Brytyjska spółka CAB Payments spadła o 72 procent zaledwie trzy miesiące po wejściu na giełdę po obniżeniu prognoz przychodów.

Efekt wysokich stóp

Według analityków Morgan Stanley ostre zmiany cen akcji wynikają z niedawnego wzrostu rentowności obligacji skarbowych, który zaostrzył szersze warunki finansowe do wzrostu stóp procentowych o około 0,75 punktu procentowego od posiedzenia Rezerwy Federalnej pod koniec września.

Jak pisze Financial Times, Agresywne zacieśnienie polityki banków centralnych powoli zaczyna ciążyć zadłużonym firmom w postaci wyższych kosztów obsługi długu – jest to tendencja, która skłoniła Bank Anglii do ostrzeżenia w sierpniu przed zbliżającą się falą niewypłacalności przedsiębiorstw. Według S&P Global Ratings łączna liczba niewypłacalności przedsiębiorstw na całym świecie w tym roku wyniosła 118, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2022 r. i znacznie powyżej średniej z pięciu lat wynoszącej 101.

„Przy wyższych stopach procentowych rynek stał się bardziej wrażliwy na błędy niż w środowisku niższych stóp procentowych” – powiedziała w rozmowie z FT Sharon Bell, europejski specjalista ds. strategii akcyjnej w Goldman Sachs.

