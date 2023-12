Szefowa EBC zabrała głos ws. Trybunału Stanu dla Glapińskiego. „Prawo UE zapewnia ochronę”

Kadencja prezesa Narodowego Banku Polskiego kończy się w maju 2028 roku. Dotychczasowa opozycja szuka jednak sposobu, aby znacznie skrócić ten okres. Jednym z nich miałoby być postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, co wiązałoby się z natychmiastowym zawieszeniem pełnienia przez niego funkcji.

– Mamy większość, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Będziemy analizować tę sprawę – deklarował jakiś czas temu Donald Tusk, który już za równy tydzień może stanąć na czele rządu.

Wiceszefowa NBP zapowiada wniosek do TSUE

Jeżeli doszłoby do zawieszenia Adama Glapińskiego, jego obowiązki przejęłaby wiceszefowa NBP Marta Kightley. Ona sama jest jednak przeciwna takiemu rozwiązaniu i deklaruje, że jeżeli Trybunał Stanu zawiesi aktualnego prezesa, to „zostanie złożona apelacja do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ zawieszenie naruszałoby to Traktat o funkcjonowaniu UE oraz statuty Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Bank Centralnego”.

– Członkowie NBP znajdują się pod publiczną kontrolą, często są atakowani werbalnie, ale nie znam innego przypadku, w którym politycy grozili prezesowi banku centralnego, że zostanie zawieszony bez uzasadnionego powodu, nie naruszając ani konstytucji, ani jakiegokolwiek prawa – podkreśliła w rozmowie z Financial Times Kightley.

Szefowa EBC zabrała głos

W tej samej rozmowie przekazała, że NBP jest w stałym kontakcie z Europejskim Bankiem Centralnym. Potwierdza to także pismo wysłane 1 grudnia przez szefową EBC Christine Lagarde.

„Statut ESBC i EBC, w celu zagwarantowania niezależności prezesów krajowych banków centralnych, zapewnia ochronę na wypadek, gdyby Sejm w późniejszym terminie podjął uchwałę o postawieniu Pana w stan oskarżenia, gdyż taka uchwała skutkowałaby automatycznym zawieszeniem Pana funkcji Prezesa Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Ogólnej” – piszę Lagarde.

Co więcej, szefowa EBC wskazuje, że spraw zająć mógłby się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Mogą Państwo skierować taką rezolucję do TSUE i zwrócić się o ocenę jej zgodności z prawem” – czytamy.

Donald Tusk nie planuje robić nic, co „podważyłoby zaufanie do Polski”

Dotychczasowa opozycja zapewnia jednak, że nie zamierza robić nic niezgodnego z prawem. – Naszym zadaniem wspólnym jest troska o reputację i stabilność instytucji w Polsce. Bank centralny należy do instytucji, które wymagają niezwykłej troski i pieczołowitości. Nie mam żadnej wątpliwości, że nie zrobimy niczego, co by naruszyło stabilność, czy podważyło reputację państwa polskiego w Europie, za granicą. (...) Nie zrobimy niczego, co podważyłoby zaufanie do państwa polskiego – zadeklarował już w piątek Donald Tusk.

