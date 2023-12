Japonia sprzeda USA rakiety Patriot. Łamie politykę stosowaną od lat

Amerykański urzędnik powiedział dziennikowi The Wall Street Journal, że Japonia wyśle dziesiątki rakiet z własnych dostaw. Działania te mają się rozpocząć już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zakaz eksportu broni

W Japonii obowiązywał wcześniej zakaz eksportu broni, zasadę wprowadzono od 1976 r. W 2014 r. złagodzono część tego zakazu, ale nadal kraj mógł eksportować jedynie licencjonowane komponenty, a nie całe systemy.

Najnowsza wersja idzie o krok dalej, umożliwiając eksport gotowych produktów do krajów, w których mają siedzibę posiadacze patentów. Anonimowy urzędnik japońskiego rządu powiedział agencji Reuters, że rakiety uzupełnią arsenał armii amerykańskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie pogarszają się napięcia z Chinami i Koreą Północną. Agencja podała, że Japonia nadal nie może wysyłać broni do krajów pogrążonych w wojnie, takich jak Ukraina.

Rakiety do USA

Jednak osoby zaznajomione z dyskusjami między USA i Japonią powiedziały „Financial Times”, że rakiety przybywające do USA uwolnią zapasy przeznaczone dla regionu Indo-Pacyfiku i zostaną wysłane na Ukrainę.

Patriot to główny system obrony powietrznej, jaki mają w swoim arsenale USA, umożliwiający śledzenie 100 celów z odległości 60 mil.

Ukraina twierdzi, że potrzebuje większej pomocy w zakresie systemów obrony powietrznej, takich jak system Patriot, w miarę jak Rosja nasila ataki rakietowe na cały kraj.

Inwazja Rosji na Ukrainę skłoniła inne kraje do ponownego przemyślenia swoich interakcji ze światowym handlem bronią: kilka dni po rozpoczęciu inwazji Niemcy zniosły ograniczenia wynikające z II wojny światowej, które ograniczały ich zdolność do wysyłania jakiejkolwiek broni do obszarów objętych konfliktem.

