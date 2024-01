Prezes PAŻP odwołana. Jest następczyni

O odwołaniu Anity Oleksiak ze stanowiska prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jako pierwszy poinformował portal tvn24.pl. Na nową szefową agencji premier Donald Tusk powołał w czwartek Magdalenę Jaworską.

Powrót do PAŻP

Jaworska w 2014 roku pełniła funkcję zastępcy prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych, a w lutym 2015 roku została powołana przez ówczesną premier Ewę Kopacz na funkcję prezesa, którą pełniła do końca 2016 roku. Wcześniej (lata 2008-2014) Jaworska była zastępcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Po odejściu z PAŻP w 2017 roku, Jaworska została członkiem zespołu Komisji Europejskiej ds. żeglugi powietrznej (Performance Review Body of the Single European Sky), ciała doradzającego Komisji Europejskiej w zakresie oceny funkcjonowania służb żeglugi powietrznej w Unii.

Anita Oleksiak została powołana na szefową PAŻP przez premiera Mateusza Morawieckiego pod koniec marca 2022 roku. Portal tvn24.pl przypomina, że był to czas największego kryzysu w historii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zatrudniającej i nadzorującej prace kontrolerów ruchu lotniczego. Doszło wówczas do fali odejść kontrolerów, co miało związek z wprowadzeniem jesienią 2021 roku przez pełniącego wtedy obowiązki prezesa PAŻP Janusza Janiszewskiego nowego regulaminu płac, obniżającego pensje części kontrolerów. Nowa szefowa PAŻP doprowadziła do porozumienia z władzami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

