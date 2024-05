Boimy się migracji i Zielonego Ładu. 20 lat Polski w UE

– Dwie dekady to już kilka pokoleń. Rzeczywiście tych zmian jest wiele, badania potwierdzają, że wejście do Unii Europejskiej było dla nas skokiem cywilizacyjnym, zarówno gospodarczym, jak i społecznym – powiedziała w wywiadzie dla Wprost.pl prof. Małgorzata Molęda -Zdziech.

Lęki i oczekiwania

W ciągu lat obecności Polski w Unii Europejskiej zmieniło się nastawienie Polaków do Unii Europejskiej. Pojawiły się też rozmaite lęki, które chętnie wykorzystują w swoich strategiach niektóre partie polityczne.

– Według ostatniego sondażu CBOS 77 proc. badanych opowiada się za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Przeciwników jest 17 proc. i to jest już o 7 proc. więcej niż w latach 90. (...) Ja bym powiedziała, że przeszliśmy już od fazy eurosceptycyzmu do fazy eurorealizmu. CBOS pytał też o to, co może być zagrożeniem. I to są zagrożenia związane z kwestią imigracji, czy tym, w jaki sposób będziemy wprowadzać kwestie ekologiczne. Pewną gombrowiczowską gębę przyprawiono tutaj tzw. zielonemu ładowi, ale myślę, że wiele wynika tutaj z błędów komunikacyjnych i niewytłumaczenia na czym ten cały proces polega. To nie jest jeszcze żadna wspólna polityka unijna, tylko pomysł na politykę, którą mamy wspólnie realizować – powiedziała prof. Molęda-Zdziech.

20 lat w UE. PKB Polski wzrosło dwukrotnie

– Wiele wskaźników ekonomicznych dowodzi, że Polska była największym beneficjentem członkostwa w UE spośród wszystkich państw regionu, które przystąpiły do Wspólnoty w 2004 roku i latach późniejszych. Między 2004 a 2022 rokiem PKB naszego kraju zwiększyło się dokładnie dwukrotnie – pisze bank w raporcie „20 lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy przedsiębiorstw i sektorów gospodarki".

Daleko za Polską pod względem tempa wzrostu gospodarczego uplasowały się inne nowe kraje członkowskie z naszego regionu. Przykładowo gospodarki Czech i Węgier urosły w tym czasie jedynie o około połowę.

